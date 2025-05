NBA-Playoffs: Nikola Jokic schreibt wieder Geschichte!

Die Denver Nuggets haben in ihrer heimischen Ball Arena einen überzeugenden 119:107-Sieg gegen Oklahoma City Thunder eingefahren und damit ein entscheidendes siebtes Playoff-Spiel erzwungen. Erstmals in der Ära von Nikola Jokic müssen die Nuggets nun ein Spiel 7 in fremder Halle bestreiten.

Die elektrisierte Atmosphäre in Denver erwies sich als entscheidender Faktor – sie „verschluckte“ die Thunder-Spieler förmlich und trug die Nuggets, die ihre Saison unbedingt verlängern wollten, zum wichtigen Heimsieg.

Nikola Jokic untermauerte einmal mehr seinen Status als dominante Kraft der diesjährigen Playoffs mit einer beeindruckenden Statistik von 29 Punkten, 14 Rebounds und 8 Assists. Nach der Partie hob der serbische Superstar besonders die Leistung seines Teamkollegen Julian Strawther hervor, der mit 15 Punkten – davon 8 entscheidende Zähler im dritten Viertel – maßgeblich zum Erfolg beitrug. Der Sieg wurde jedoch von der Verletzung des wichtigen Flügelspielers Aaron Gordon überschattet, während Jamal Murray trotz körperlicher Probleme auf die Zähne biss und auflaufen konnte.

Jokics Dominanz

Der dreimalige MVP (Most Valuable Player, wertvollster Spieler) Jokic führt derzeit die NBA-Playoffs in sämtlichen relevanten statistischen Kategorien an. Nach dem sechsten Duell mit Oklahoma City hat er mit 347 Punkten Jalen Brunson von den New York Knicks (323 Punkte bei einem Spiel weniger) von der Spitze der Punktestatistik verdrängt. Auch bei den Rebounds dominiert der Serbe mit 155 vor Karl-Anthony Towns (124).

In der Kategorie der Assists liegt Jokic mit 97 vor dem bereits ausgeschiedenen Tyrese Haliburton (Indiana/93). Zudem führt der Nuggets-Center die Steals-Wertung (Ballgewinne) mit 26 an und liegt bei den Feldtoren (117), Zweipunktwürfen (92) und Zweipunktversuchen (179) vorne. Die einzige Statistik, auf die Jokic gerne verzichten würde: Mit 49 Ballverlusten führt er auch diese Kategorie an, gefolgt von Teamkollegen Jamal Murray (37) und dem ausgeschiedenen Draymond Green (36).

Mit seinen 14 Rebounds im sechsten Spiel erreichte Jokić einen weiteren Meilenstein: Er übertraf Kawhi Leonard in der ewigen NBA-Playoff-Reboundliste und steht nun bei insgesamt 1.143 Rebounds in seiner Postseason-Karriere, was seinen Platz als einer der dominantesten europäischen Spieler in der NBA-Geschichte weiter festigt.

Schwierige Ausgangslage für den Titelverteidiger

Für die Denver Nuggets als amtierenden Champion steht nun ein historisch betrachtet schwieriges Unterfangen bevor. Seit dem Jahr 2000 konnten Titelverteidiger nur in etwa einem Drittel der Fälle ein siebtes Auswärtsspiel in den Playoffs gewinnen. Diese Statistik verdeutlicht die Herausforderung, vor der Jokić und sein Team nun stehen – ein Szenario, das sie in ihrer gemeinsamen Ära bislang noch nicht meistern mussten.

Im Anschluss an die Partie traten zunächst der Cheftrainer der Nuggets und später auch Jamal Murray selbst vor die Presse, um die Leistung des Teams zu analysieren und einen Ausblick auf das entscheidende siebte Spiel zu geben.