Misswahl in Katar: Die Teilnehmerinnen laufen aber auf vier Beinen (VIDEO)

Zeitgleich mit der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022, die derzeit in Katar ausgetragen wird, findet ein weiterer Wettbewerb, der zur Tradition des Landes gehört, statt. Aus allen Golfstaaten strömen Schönheiten herein, die bei Auktionen, Wettrennen und Auftritten zeigen, was sie können.

Das betreffende Ereignis ist unter dem Titel Camel Mazayen oder Camel Beauty World Cup bekannt, berichtet die BBC. Hier wetteifern diverse Kamelarten, Dromedare mit einem Höcker, Trampeltiere mit zwei Höckern, weiße, sandfarbige und dunkle Tiere, um einen der Welttitel: Auserkoren werden nämlich die schnellsten, natürlichsten und ruhigsten Kamele der Welt sowie jene, die die meiste Milch geben. Die Tiere sind unter den Reichen in den arabischen Ländern mehr wert als Gold.

Bei dem Schönheitswettbewerb der Kamele, der vom Qatar Camel Mazayen Club organisiert wird, werden die Titel nach genau definierten Kriterien in mehreren Kategorien wie Laufen, Milchmenge u.a. vergeben. Die teilnehmenden Kamele werden je nach Alter und Rasse in verschiedene Gruppen eingeteilt.

Der Schönheitswettbewerb der Kamele ist laut Hamad Jaber Al Athaba, Vorsitzender des Mazayen Clubs, eine sehr beliebte Veranstaltung von großer Bedeutung, auch wenn sie derzeit im Schatten der Fußball-Weltmeisterstatt steht. Unter anderem erklärt Al Athaba, welche Qualitäten Kamele bestimmter Rassen nachweisen sollten. Bei den schwarzen Kamelen werden z.B. die Größe und die Stellung der Ohren beurteilt, andere Arten müssen wiederum einen besonders ausgewogenen Körperbau, gesenkte Ohren und einen gebogenen Mund haben. Außerdem werden die Hufen genau unter die Lupe genommen. Jedes Detail ist wichtig, und es darf nicht geschummelt werden.

Versuche, sich Punkte zu erschleichen, hat es in der Vergangenheit durchaus schon gegeben. So mussten bei dem Camel Beauty World Cup letztes Jahr in Saudi-Arabien ganze 40 Tiere vom Schönheitswettbewerb ausgeschlossen werden, weil sie mit Gelimplantaten, Steroiden und Füllern „verschönert“ waren!

Abdullah Muhammad Andilo ist für die Voruntersuchung der teilnehmenden Tiere vor dem Wettbewerb zuständig. Kein Tier wird ohne vorherige Untersuchung und Hygienebehandlung zu dem „Laufsteg“ zugelassen.

Die schönsten Kamele wurden mit interessantem Schmuck belohnt, während ihre Besitzer beträchtliche Summen kassieren.