Netflix in Österreich: Hohe Kosten, schlechtes Angebot

Eine Studie verglich international das Netflix-Angebot und kam dabei zu folgendem unbefriedigenden Ergebnis: Österreichische Kunden des Streaming-Dienstes steigen besonders schlecht aus!

Wo zahlt man am wenigsten und wo am meisten für Netflix? Das Technik-Vergleichsportal Comparitech hat einen Blick auf die regionalen Unterschiede geworfen. In seinen Analysen untersuchte das Unternehmen auch, wie viel Content man für sein Abo bekommt. Die vernichtende Erkenntnis: Österreichische User bekommen bei Netflix vergleichsweise wenig für viel Geld.

Das Netflix-Angebot ist ja bekanntlich von Land zu Land unterschiedlich. Doch wie Comparitech aufdeckte sind die Unterschiede zum Teil sehr groß. Untenstehend findet ihr eine Grafik mit den 10 teuersten Orten für das Netflix Premium-Angebot.

(FOTO: Comparitech)

Österreichische Kunden steigen besonders schlecht aus

Wie auf der Grafik zu erkennen ist, steigenösterreichische Nutzer besonders schlecht aus. Hierzulande bekommt man wenig für viel Geld. Nur in der Schweiz zahlt man für das Premium-Abo noch mehr. Österreich scheint in der Auflistung der teuersten Länder aber nicht nur beim Premium-Paket in den Top Ten auf. Auch beim Basis- und auch beim Standardpaket rangieren wir unter den teuersten zehn Ländern.

Am billigsten ist Netflix in Brasilien

Brasilianische Nutzer haben es hingegen gut. Sie zahlen für alle Pakete am wenigsten. Die Preise liegen dort bei 3,99, 5,99 beziehungsweise 8,36 Dollar. In der Auflistung der günstigsten Länder findet sich mit Ungarn nur ein einziges EU-Land. Sogar Nutzer aus den einkommensstarken Ländern Japan, Kanada, Australien und Neuseeland zahlen deutlich weniger, als wir Österreicher.

(FOTO: Comparitech)

Geringes Angebot in Österreich

Und auch beim Angebot sieht es für heimische User nicht allzu gut aus. Österreich landet beim Standardpaket nur auf dem siebenten und beim Premium-Angebot auf dem fünften Platz. Brasilianische beziehungsweise südafrikanische User bekommen das beste Angebot für ihr Geld. Hierbei scheint mit Ungarn immerhin ein europäisches Land in der Top-Ten-Liste auf.

Immerhin passt es bei der Qualität

Zuletzt hat Comparitech auch einen Blick darauf geworfen, in welchem Land es die höchste Qualität gibt. Einbezogen wurde das IMDb-Rating. In Südkorea, Thailand und Indien gibt es demnach mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,81 beziehungsweise 6,8 den besten Content. Österreich ist mit einer Durchschnittswertung von 6,71 abgeschlagen. Generell versucht der Streamingdienst zumindest bei der Qualität keine große Kluft aufkommen zu lassen.

(FOTO: Comparitech)

VPNs gleichen regionale Differenzen aus

Die Plattform empfiehlt, dass man sich ein Abo in Kanada oder Großbritannien sichern sollte. Man bekommt dort das beste Angebot für wenig Geld. Sparfüchse sollten hingegen einen Blick auf das brasilianische, indische beziehungsweise südafrikanische Angebot werfen. Ein VPN erlaubt es, das Geoblocking zu umgehen. Netflix soll gegen diese Praxis allerdings vorgehen – Achtung ist somit geboten.

Quellen und Links: