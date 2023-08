Netflix-Thriller „Heart of Stone“ & „Paradise“ erobern die Welt!

Die weltweite Netflix-Chartlandschaft wird derzeit von zwei Near-Future-Thrillern dominiert – „Paradise“ mit den deutschen Schauspielern Kostja Ullmann und Iris Berben und „Heart of Stone“ mit dem amerikanischen Star-Ensemble Gal Gadot und Matthias Schweighöfer. In kürzester Zeit konnten beide Filme Spitzenpositionen erreichen und sind somit wichtige Akteure im Streaming-Wettbewerb.

„Paradise“, ein deutscher Science Fiction-Thriller, festigt seine Stellung als globaler Erfolg auf Netflix. Bereits in den ersten zweieinhalb Wochen nach seiner Veröffentlichung am 27. Juli wurde der von Boris Kunz gedrehte Film 31,2 Millionen Mal aufgerufen, wie Netflix mitteilte. Laut dem Streamingdienst steht „Paradise“ weltweit „die dritte Woche in Folge an der Spitze der Liste nicht englischsprachiger Filme.

Wie Netflix die Abrufzahlen berechnet

Diese beeindruckende Zahl ist jedoch nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Zuschauerzahl. Wie Netflix erläutert, ergibt sich die Abrufzahl aus der Division der angeschauten Stunden durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion. Dabei handelt es sich also um eine rechnerische Größe.

„Heart of Stone“ im Rampenlicht

Aber nicht nur „Paradise“ sorgt für Furore. Der erst am 11. August veröffentlichte amerikanische Actionfilm „Heart of Stone“, in dem Matthias Schweighöfer neben Hollywood-Star Gal Gadot mitwirkt, erreichte innerhalb von nur drei Tagen 33,1 Millionen Aufrufe. Gadot wurde für ihre Leistungen besonders gelobt, wobei Netflix verlauten ließ, dass die Israelin „triumphal in die Top Ten von Netflix zurückkehrt“ – und das „zwei Jahre nach ihrer Hauptrolle in ‘Red Notice‘, dem beliebtesten Netflix-Film aller Zeiten“.

„Red Notice“: Ein Rekordbrecher auf Netflix

Apropos „Red Notice“, dieser Action-Komödien-Hit mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds neben Gadot, der im November 2021 auf Netflix ausgestrahlt wurde, konnte in den ersten drei Monaten rund 230,9 Millionen Abrufe verzeichnen. Gemäß Netflix handelt es sich dabei um den bislang meisten Abrufen eines Films auf ihrer Plattform.