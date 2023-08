Lionel Messi’s Magie bringt Miami näher zum Titel! (VIDEO)

Lionel Messi beweist erneut seine Klasse und führt Inter Miami mit einem Treffer im sechsten aufeinanderfolgenden Spiel näher an den ersten Vereinstitel. Im Halbfinalspiel des Leagues Cup setzte sich das Team souverän gegen die Philadelphia Union durch.

Inter Miami hat das Halbfinale des League Cups gewonnen und sich damit die Chance auf den ersten Vereinstitel eröffnet. Im Spiel gegen die Philadelphia Union überzeugte die Mannschaft mit einem klaren 4:1 Sieg. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi erzielte dabei das 2:0 (20.) – sein bereits neuntes Tor seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain in die USA.

Spielhighlights und herausragende Spieler

Neben Messi glänzten auch andere Spieler. Josef Martinez eröffnete das Spiel früh mit dem ersten Tor in der dritten Minute, während Jordi Alba sein erstes Tor im Miami-Trikot erzielte und die Führung auf 3:0 ausbaute. David Ruiz rundete das Siegergebnis mit einem Treffer in der 84. Minute ab.

Miamis Weg zum Finale des Leagues Cup

Miami steht nun am kommenden Sonntag (Ortszeit) im Finale des Leagues Cup gegen den Nashville SC, der den CF Monterrey aus Mexiko im zweiten Halbfinale mit 2:0 besiegte. Mit der Finalteilnahme sichert sich Miami auch erstmals die Teilnahme am CONCACAF Champions Cup, dem Pendant zur Champions League in Europa.

(Foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Neuzugänge führen Miami zu einer Siegesserie

Trotz bisher vieler Niederlagen in der MLS und der aktuellen Position als Tabellenschlusslicht, zeigt Miami mit den Neuzugängen Messi, Alba und Busquets eine beeindruckende Performance. Die Mannschaft von Mitbesitzer David Beckham hat seit dem Eintritt des Trios nur noch Siege eingefahren. Damit steht Miami vor der größten Herausforderung seiner noch jungen Geschichte – dem Spiel gegen Nashville und der Chance, den ersten Titel zu gewinnen.

Optimismus und Vorfreude auf das entscheidende Finale

Nach dem Halbfinalsieg gegen die Philadelphia Union, eine der stärksten Teams der MLS, ist das Selbstvertrauen der Mannschaft sicherlich auf einem Hoch. Das Finale am kommenden Sonntag steht unter besonderer Beobachtung und könnte die Wende für Inter Miami bedeuten.