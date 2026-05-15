Netflix-Werbung kommt nach Österreich: KI entscheidet über deine Werbe-Dosis

Netflix bringt Werbung nach Österreich – und eine KI entscheidet, wie viel davon jeder Nutzer zu sehen bekommt.

Netflix plant die Einführung eines werbefinanzierten Abonnements auch für den österreichischen Markt. Im Rahmen der Präsentation seiner Jahresbilanz hat der Streaming-Konzern angekündigt, Werbung künftig stärker in sein Geschäftsmodell zu integrieren. Bereits heute werden Spielfilme und Serien durch klassische Werbeblöcke unterbrochen.

Für die Zukunft sind darüber hinaus neue Werbeformate geplant, darunter vertikale Videofeeds und Podcast-Inhalte. Insgesamt verfolgt Netflix das Ziel, ein milliardenschweres Werbegeschäft aufzubauen. Ab 2026 sollen zudem interaktive, durch generative KI erzeugte Werbespots eingeführt werden, die sowohl während der Wiedergabe als auch in Pausen angezeigt werden.

Österreich-Start offen

In Deutschland ist ein entsprechendes Angebot bereits seit Längerem verfügbar und wird dort für 4,99 Euro pro Monat angeboten, während das werbefreie Standardabo 13,99 Euro kostet. In Österreich liegt der Preis für das aktuelle Standardabo derzeit bei 8,99 Euro monatlich.

Ob dieses Angebot nach der Einführung des Werbe-Abos bestehen bleibt oder davon abgelöst wird, ist bislang offen. Auch ein konkreter Einführungstermin für Österreich steht noch nicht fest. Gegenüber dem Branchenportal „DWDL“ teilte Netflix mit, dass das neue Abo hierzulande frühestens 2027 verfügbar sein werde.

KI steuert Werbung

Zur Optimierung der ausgespielten Werbung setzt Netflix auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Das System analysiert das individuelle Nutzungsverhalten und legt auf dieser Basis fest, wie viele Werbeanzeigen einem Nutzer gezeigt werden. Wer die Plattform täglich nutzt und Werbung selten überspringt, erhält entsprechend mehr davon zu sehen.

Nutzer hingegen, die Werbeanzeigen rasch wegklicken, werden vom System als weniger werbeaffin eingestuft und folglich seltener mit Werbung konfrontiert. Um mehr Kontrolle über Werbeformate und Nutzerdaten zu erhalten, hat Netflix seine eigene Werbeplattform im April 2025 zunächst in den USA gestartet und will diese laut Unternehmensangaben bis Juni 2025 weltweit ausrollen.