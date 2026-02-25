Neue Bilder sorgen für Aufsehen: Sänger Azis mit Silikon-Brust!

Azis zeigt sich ungewohnt offen – und gibt dabei einen Einblick, der seine Fans sprachlos macht.

Der bulgarische Musikstar Azis hat auf Instagram Fotos von sich veröffentlicht, die ihn oben ohne zeigen – und damit den Blick auf das Ergebnis seiner jüngsten Brustoperation freigeben. An den Seiten des Oberkörpers sind noch Nähte und eine Drainage zu erkennen.

Azis‘ neue Brust

Der Sänger ließ sich männliche Silikonimplantate einsetzen, um sein Erscheinungsbild gezielt zu verändern. In seinem Posting bedankte er sich ausdrücklich beim Ärzteteam: „Nochmals vielen Dank an die Ärzte, die meinen Traum verwirklicht haben! Es wurden mir männliche – ich betone: männliche – Silikonimplantate in die Brust eingesetzt. Insgesamt 600 Kubikzentimeter, je 300 auf jeder Seite. Ich werde eine schön ausgeprägte, sportliche Brust haben.“

Über den weiteren Heilungsverlauf zeigte er sich gelassen: Am Anfang würden die Implantate etwas außerhalb der üblichen Proportionen wirken, größer – aber mit der Zeit würden sie sich setzen und gut aussehen. Über den Klinikaufenthalt selbst zeigte er sich ebenfalls zufrieden: Die Atmosphäre sei wie zu Hause gewesen, alles habe gestimmt.

Auftritt bei Ceca

Azis, der weit über die Grenzen Bulgariens hinaus bekannt ist, war zuletzt in der Sendung von Ceca Raznatovic zu Gast. Der gemeinsame Auftritt sorgte für unvergessliche Stimmung – und der Sänger sprach dabei auch über seine Tochter.