Trump ruft UFC-Star Medic nach Knockout persönlich an (VIDEOS)

Ein Knockout, eine Rede, ein Anruf vom US-Präsidenten – Uros Medics Nacht in Houston war alles andere als gewöhnlich.

Kaum hatte Uros Medic seinen Gegner zu Boden geschickt, klingelte das Telefon – und am anderen Ende war Donald Trump persönlich. Das Einwanderungsproblem des besten serbischen MMA-Kämpfers? Gelöst.

In Houston lieferte Medic in der Nacht auf heute eine beeindruckende Vorstellung: Geoff Neal hielt der ersten Runde nicht stand – Medic knockte ihn aus und feierte damit einen seiner größten Erfolge im Käfig.

Trumps Anruf

Was folgte, war kaum weniger spektakulär als der Kampf selbst. In seiner Siegesrede wandte sich Medic direkt an US-Präsident Donald Trump und bat ihn öffentlich, seine Probleme mit den Einwanderungsbehörden zu klären – und seinen nächsten Auftritt in Belgrad zu ermöglichen. Dort plant die UFC (Ultimate Fighting Championship) ein Großevent mit Leon Edwards als Hauptkämpfer. Dass Trump tatsächlich reagierte und noch in der Kampfnacht das Telefon in die Hand nahm, überraschte selbst eingefleischte Fans.

„Ich habe soeben ein Gespräch mit dem Präsidenten Amerikas, Donald Trump, beendet – dank Dana White. Ich darf reisen! SERBIEN, WIR KOMMEN!!!„, schrieb Medic anschließend auf Instagram.

Zuvor hatte er das Publikum in Houston mit einer mitreißenden Rede in den Bann gezogen: „Danke, danke Houston, danke euch allen. Ich möchte Gott und Jesus Christus danken. Ihr wisst es, ich muss nicht viel sagen – ich bete jeden Tag und jede Nacht, und es tut mir so gut. Houston, wir haben ein Problem, und dieses Problem bin ich. Dieses Gewichtslimit steckt in der Krise. Sie brauchen so jemanden wie mich, und ich bin hier, um zu liefern. Ich werde jeden in dieser Division ausknocken, ich werde wie ein Bulldozer durchgehen.“

Medics Siegesrede

Dann wurde Medic nachdenklicher: „Ich wusste, dass er mit mir boxen wollte. Nicht viele Kämpfer können das. Boxen ist eine meiner liebsten Disziplinen. Ich muss mich entschuldigen, dass es ihm vor seinem Heimpublikum passiert ist – das ist schwer anzusehen. Ich war selbst schon in dieser Lage. Aber das Wichtigste ist, aufzustehen und weiterzumachen. Das Leben kann einen millionenfach härter treffen als jeder Mensch. Belgrad, Serbien, diesen Sommer! Leon ‚Rocky‘ Edwards – wenn er verfügbar ist. Lasst es uns möglich machen.“

Das Publikum in Houston war von Medics Auftritt am Mikrofon sichtlich begeistert – entsprechende Aufnahmen kursieren bereits im Netz. In den Kommentaren auf YouTube überschlagen sich die Reaktionen: Fans aus aller Welt zeigen sich beeindruckt – sowohl von der Leistung im Käfig als auch von der Rede danach.

Einer der meistgelikten Kommentare bezeichnet Medics Worte als eine der besten Siegerreden in der Geschichte der UFC.