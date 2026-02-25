Wiener Radarfallen mit gnadenloser Laser-Technik – HIER blitzen sie!

Wien überwacht, wo es zählt – und die Technik dahinter ist moderner als sie aussieht.

Radarboxen gehören an unfallträchtige, verkehrlich sensible Stellen – das ist der Grundgedanke hinter ihrer Aufstellung. Mit dieser Übersicht möchte der Club dazu beitragen, dass Verkehrsteilnehmer an diesen Punkten besonders aufmerksam auf ihre Geschwindigkeit achten. Grundsätzlich gilt der Appell an alle, die am Straßenverkehr teilnehmen: Halten Sie sich konsequent an die geltenden Tempolimits – denn damit leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Sicherheit aller auf der Straße.

Modernisierte Technik

Vertrautes Erscheinungsbild, modernisierte Technik: Die neu eingesetzten Radarboxen arbeiten mit Lasermessung, sehen den bisherigen Geräten jedoch äußerlich zum Verwechseln ähnlich. Die aktualisierte Technologie bringt allerdings eine verringerte Messtoleranz mit sich. Unterhalb eines Tempolimits von 100 km/h beträgt diese 3 km/h, darüber gilt eine dreiprozentige Toleranz. Bei den früheren Radargeräten lag die Messtoleranz im Ortsgebiet noch bei 5 km/h.

Zusätzlich existiert eine sogenannte Straftoleranz, die jedoch je nach Standort unterschiedlich gehandhabt wird. Abhängig von der Lage des Geräts und den örtlichen Verkehrsverhältnissen kann eine Messung in beide Fahrtrichtungen erfolgen.

Derzeit bekannte Standorte:

Innerer Währinger Gürtel Höhe Einfahrt zum AKH

A23 Südost-Tangente, Hanssonkurve Richtung Norden vor dem Verteilerkreis

Floridsdorfer Brücke

Kagraner Brücke/Wagramer Straße

Wechselnde Standorte

In Wien verfolgt die Polizei ein flexibles Konzept: Die neuen Radargeräte werden zwischen den vorhandenen Kabinen rotierend eingesetzt, sodass sich der jeweilige Standort einer aktiv betriebenen Radarbox laufend verändert. Grundsätzlich befinden sich die Kabinen an Stellen im Wiener Straßennetz, die durch ein erhöhtes Unfallrisiko, ein besonders hohes Verkehrsaufkommen oder umweltbedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen gekennzeichnet sind.

Auf folgenden Straßen sind fast täglich mehrere Polizeibeamte mit zumindest einer Radarpistole im Einsatz:

A23, Auffahrt vom Ölhafen Richtung Graz (50er-Zone)

1010: Opernring, im Bereich Eschenbachgasse (vor Babenbergerstraße)

1010: Franz-Josefs-Kai (Busparkplatz vor Tankstelle)

1010: Franz-Josefs-Kai vor Salztorbrücke

1020: Schüttelstraße nach der Stadionbrücke

1020: Stadionallee (30er-Zone)

1030: Erdberger Lände/Ausfahrt Schlachthausgasse (30er-Zone)

1030: Rennweg/Litfaßstraße

1040: Rennweg/Adolf-Blamauer-Straße

1070: Neustiftgasse/Mechitaristengasse (30er-Zone)

1090: Spittelauer Lände, Ecke Tepserngasse (nach der ehemaligen Wirtschaftsuniversität)

1090: Maria-Theresien-Straße, im Bereich Deutschmeisterplatz

1090: Türkenstraße, im Bereich Hahngasse (30er-Zone)

1110: A4 Ostautobahn, km 4,6 Richtung Wien

1120: Grünbergstraße, im Bereich Hohenbergstraße

1150: Gablenzgasse, im Bereich Spetterbrücke

1170: Höhenstraße, im Bereich Waldrandsiedlung (30er-Zone)

1170: Dornbacher Straße, im Bereich Waldegghofgasse (30er-Zone)

1180: Hasenauerstraße, im Bereich Türkenschanzpark (30er-Zone)

1180: Sternwartestraße, im Bereich Gregor-Mendel-Straße (30er-Zone)

1180: Gymnasiumstraße, im Bereich Währinger Park (30er-Zone)

1180: Gregor-Mendel-Straße, vor Sternwartestraße (30er-Zone)

1190: Gürtelbrücke/Döblinger Gürtel Richtung Döbling im Bereich Bushaltestelle 37A

1190: Peter-Jordan-Straße, im Bereich Felix-Dahn-Straße (30er-Zone)

1190: B14, Verlängerung Heiligenstädter Straße

1200: Brigittenauer Lände kurz vor der Auffahrt auf die Nordbrücke

1210: Floridsdorfer Brücke (Abfahrt Donauinsel)

1210: Prager Straße, im Bereich Mühlweg

1210: Brünner Straße, im Bereich Gerasdorfer Straße

1220: Reichsbrücke (Mitte)

1230: Altmannsdorfer Straße/Liesingsteg

Wer zu schnell unterwegs ist, riskiert nicht nur eine Strafe: Autofahrer müssen auch mit Anhaltungen und umfassenden Kontrollen rechnen, bei denen Führerschein, Zulassungsschein, Gurt und Verbandskasten überprüft werden.

Rotlichtüberwachung

An folgenden Kreuzungen sind Rotlichtüberwachungsanlagen installiert:

Kreuzung Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse

Schottenring vor dem Franz-Josefs-Kai

Kreuzung Reinprechtsdorfer Straße/Schönbrunner Straße

Kreuzung Universitätsstraße/Währinger Straße

Kreuzung Währinger Gürtel/Nußdorfer Straße

Neubaugürtel vor der Felberstraße

Nach Angaben der Polizei ist der weitere Ausbau solcher Anlagen bereits in Planung.