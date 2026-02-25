Zu heiß geduscht – Mann löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Eine Dusche sorgte in Bayern für einen Großeinsatz: 28 Feuerwehrleute rückten an – und fanden keinen Brand.

In einem Hotel in Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) löste ein 23-jähriger Gast am Dienstagabend einen ungewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr aus. Der junge Mann hatte so ausgiebig und bei derart hoher Temperatur geduscht, dass der dabei entstehende Dampf den Rauchmelder in seinem Zimmer aktivierte. Laut Polizei war die Dusche ungewöhnlich lang und außergewöhnlich heiß – Bedingungen, die letztlich zur Auslösung des Alarms führten.

Feuerwehr ausgerückt

Daraufhin rückten 28 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zum Hotel aus. Die Überprüfung vor Ort ergab rasch, dass kein Brand vorlag – die Feuerwehrleute trafen lediglich auf Wasserdampf.

Der Melder wurde zurückgesetzt, Schäden entstanden keine.