Neue Dimension des Lasertags: MAXXLasertag-Arena eröffnet in Wien

In Wien-Liesing startet ein neues Highlight für Lasertag-Fans: Die MAXXLasertag-Arena lädt euch ein – mit Spielen, Gewinnaktionen und Networking-Möglichkeiten.

Die neue Disco-Arena erstreckt sich über beeindruckende 300 Quadratmeter Spielfläche und bringt alles mit, was das Herz von Lasertag-Fans höherschlagen lässt. Besucher:innen tauchen ein in eine Welt aus blitzenden Neonlichtern, pumpenden Beats und einer Atmosphäre, die sofort für Adrenalin sorgt. Im Mittelpunkt steht das innovative Unleashed-System, das ein völlig neues Spielerlebnis bietet: Statt der sonst üblichen Westen brauchen die Teilnehmer:innen nur ihren Tagger – und schon kann das Spiel beginnen. Damit bleibt die Bewegungsfreiheit uneingeschränkt, was das Lasertag noch dynamischer und spannender macht. Für zusätzliche Action sorgen Power-Ups wie „Schild“ oder „Schnellfeuer“, die während des Spiels aktiviert werden können und die Spannung in jeder Runde noch einmal steigern.

Doch die MAXXLasertag-Arena ist weit mehr als nur ein Ort für rasante Matches. Direkt im Anschluss an die Spiele warten stylische Partyräume, die eigens dafür geschaffen wurden, dass jede Feier in Erinnerung bleibt. Ob Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede, Firmen-Events oder eine spontane Afterwork-Runde – die Räume sind flexibel einsetzbar und bieten ausreichend Platz für Gruppen jeder Größe.

Besonders praktisch: Wer sich für eines der maßgeschneiderten Partypakete entscheidet, bekommt ein Rundum-sorglos-Paket geboten. Von der Verpflegung über die passende Dekoration bis hin zur Organisation ist alles vorbereitet, sodass sich die Gäste ganz auf das Wesentliche konzentrieren können: das gemeinsame Erleben, Feiern und Spaßhaben. Damit wird die neue Disco-Arena nicht nur zum Treffpunkt für Spiel- und Actionfans, sondern auch zu einer der spannendsten Event-Locations im Süden Wiens. Direkt buchen auf www.maxx-e.com

MAXXLasertag-Tarife