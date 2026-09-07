Neue Idee für Wiens Spielplätze: Eltern könnten bald entlastet werden

Über 600 Spielplätze, null Wickelmöglichkeiten – eine Lücke, die Wiener Eltern täglich spüren. Jetzt soll ein Pilotprojekt das ändern.

Mehr als 600 Spielplatz-Standorte zählt Wien. Die Wiener Volkspartei will nun öffentliche Wickelmöglichkeiten auf Spielplätzen schaffen und hat dafür in Rudolfsheim-Fünfhaus einen entsprechenden Antrag eingebracht. Der 15. Bezirk soll nach den Vorstellungen der ÖVP als Pilotbezirk für erste öffentliche Wickeltische dienen.

Ein entsprechender Antrag befindet sich derzeit im zuständigen Ausschuss der Bezirksvertretung. Die Wiener Stadtgärten betreuen laut offizieller Statistik 606 Spielplatz-Standorte mit insgesamt rund 1.800 Spielbereichen. Nach Angaben der Initiatoren fehlen auf den öffentlichen Spielplätzen bislang geeignete Wickelmöglichkeiten. Viele greifen deshalb zu improvisierten Lösungen, die oft wenig praktikabel sind.

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Bregenz als Vorbild

ÖVP-Familiensprecherin Sabine Keri bringt die alltägliche Situation auf den Punkt: „Welche Eltern kennen nicht die Akrobatikeinlagen, wenn man versucht, sein Kind im Kinderwagen zu wickeln?“ Die Initiative soll genau diesem Missstand entgegenwirken.

Als Vorbild dient Bregenz, wo bereits drei Spielplätze mit sogenannten Wickelboards ausgestattet wurden. Diese bieten eine gesicherte Liegefläche, seitliche Abgrenzungen für ein Mindestmaß an Privatsphäre sowie Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Ausstattung der drei Standorte schlug mit insgesamt 15.300 Euro zu Buche.

Pilotprojekt im 15.

Vergleichbare Stationen sind nun für Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus vorgesehen. Felix Ofner, ÖVP-Bezirksparteiobmann im 15. Bezirk, begründet die Wahl des Standorts so: „Der 15. Bezirk mit seinen vielen Jungfamilien bietet sich ideal für ein Pilotprojekt für die ersten öffentlichen Wickeltische auf Wiener Spielplätzen an.“

Soll der Vorstoß im 15. Bezirk umgesetzt werden und sich bewähren, könnte das Modell nach Vorstellung der Initiatoren später auch auf weitere Wiener Bezirke ausgeweitet werden. Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verfügt über 32 Spielplatz-Standorte mit insgesamt 86 Spielbereichen. Die ÖVP sieht den Bezirk daher als geeignetes Testfeld für das Vorhaben.