Neue Spielsucht: Greifautomaten sollen verboten werden!

In Georgsmarienhütte droht den beliebten Greifautomaten ein Verbot. Experten warnen vor ihrem Suchtpotenzial.

In Georgsmarienhütte, Niedersachsen, stehen die beliebten Greifautomaten, die seit vielen Jahren auf Jahrmärkten und Rummelplätzen für Vergnügen sorgen, vor einem möglichen Verbot. Der Grund für diese Überlegung ist die Sorge, dass die Automaten die Spielsucht fördern könnten. Mit einem Einsatz von nur wenigen Euro locken sie Spieler an, die hoffen, ein Plüschtier zu ergattern. Doch ist das wirklich so harmlos, wie es scheint?

Suchtpotenzial der Automaten

Obwohl ein Verbot für einige übertrieben wirken mag, zeigen Studien, dass diese Automaten tatsächlich ein gewisses Suchtpotenzial besitzen. Suchtexperte Sascha Heilig äußerte in einem Interview mit RTL seine Besorgnis und bezeichnete die Geräte als „höchst gefährlich“.

⇢ Gesetz Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Deutschland legalisiert Casinospiel



Wie die Schausteller auf das geplante Verbot reagieren und ob es tatsächlich durchgesetzt wird, wird in einem begleitenden Video thematisiert.