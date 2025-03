Neymar-Skandal: Schwangeres Model erhebt Vaterschaftsanspruch!

Neymar steht erneut im Rampenlicht, diesmal wegen eines mutmaßlichen Skandals. Eine Escort-Dame behauptet, von ihm schwanger zu sein. Spannung liegt in der Luft.

Der brasilianische Fußballstar Neymar, der derzeit für den FC Santos spielt, sieht sich erneut mit einem Skandal konfrontiert. Seine 30-jährige Partnerin, Bruna Biancardi, ist schwanger mit ihrem zweiten Kind. Doch die Beziehung steht unter Druck, nachdem Berichte über Neymars angebliches Fremdgehen aufgetaucht sind. Kürzlich soll er auf einer VIP-Party in der Nähe von São Paulo mit 20 Escort-Damen gefeiert haben. Eine dieser Frauen, die 21-jährige Nayara Macedo, behauptet nun, dass sie von Neymar schwanger sei.

In der brasilianischen Fernsehsendung „Fofocalizando“ erklärte Macedo, dass sie 20.000 Real, etwa 3.200 Euro, für einen Dreier mit Neymar und einer weiteren Frau erhalten habe. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihren Babybauch, und ein Ultraschall-Video zeigt, dass sie einen Jungen erwartet. Macedo ist überzeugt, dass Neymar der Vater ist, und plant, dies mit einem DNA-Test zu bestätigen. Die fragliche Party fand auf dem Anwesen eines brasilianischen Politikers statt, zu dem 20 Escorts eingeladen wurden.

Neymars Reaktion

Neymar weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, sein Helikopter sei nur dort gewesen, weil er ihn verliehen habe. Diese Erklärung wird jedoch skeptisch betrachtet, da Neymar bereits 2023 in einen Seitensprung verwickelt war, als Biancardi mit ihrer Tochter Mavie schwanger war, was zu einer kurzzeitigen Trennung führte. Nach den aktuellen Berichten veröffentlichte Neymar ein Video mit Biancardi und ihrer Tochter, um zu betonen, dass alles in Ordnung sei. Seine Botschaft: „Bei uns ist alles perfekt!“

Neymar hat bereits drei Kinder von verschiedenen Frauen, und es könnte sein, dass nun ein viertes Kind unterwegs ist.