Neue “tödliche” Corona-Mutation: Jetzt fordert Bill Gates neue Impfstoffe

Ist Corona doch nicht vorbei? In einem Interview hat Bill Gates verraten, wieso er jetzt neue Impfstoffe fordert.

Mittlerweile werden die Corona-Maßnahmen in Österreich immer lockerer. Doch nun verkündet Microsoft-Gründer Bill Gates, dass Corona noch lange nicht vorbei sei. Bereits 2015 hatte Gates vor dem Corona-Ausbruch gewarnt. Jetzt packte er beim “Financial Time”-Interview aus. „Wir haben das Schlimmste vielleicht noch vor uns“, sagt Bill Gates.

Forderung nach neuen Impfungen

Gates warnt davor, dass es vermutlich noch eine tödlichere Virusmutation geben könnte, die aber bei „weit über fünf Prozent“ liege. Aus dem Grund möchte Bill Gates neue Impfungen einführen. Sie seien erforderlich, um so eine längere Wirkung und guten Schutz zu ermöglichen. Er verwies auf sein neues Buch „How to prevent the next Pandemic“ (Wie man die nächste Pandemie verhindern kann) hin, welches Anfang Mai veröffentlicht wurde.

Quelle: Faktastisch-Artikel