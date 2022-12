Neue Webshow: KOSMO präsentiert “DIE JUGOS”

Traumberuf Superstar? Zwar sind die goldenen Zeiten vieler Castingshows schon längst vorbei. Doch spätestens mit der Influencer-Generation weiß man, um bekannt zu sein, braucht es tatsächlich kein Talent mehr.



Zvezde Granda-Sängerin Monika Ivkic hat Talent und was für eins. 2008 nimmt sie bei der deutschen Gesangsshow „Deutschland sucht den Superstar“ und 2017 bei der serbischen Castingshow „Zvezde Granda” teil. Heute reist sie von einem Auftritt zum nächsten, quer durch ganz Europa.

Mit Valentin spricht sie über ihre Leidenschaft, die Schattenseiten des Balkans, Dieter Bohlen und vergebene Chancen.

(FOTO: Die Jugos)

++DIE JUGOS++

“Was bist du für ein Jugo?” – Hand aufs Herz, wie oft hast du diesen Spruch schon hören müssen. Meine Gäste erzählen mir, was für ein Jugo in ihnen steckt.

Wie sehr verändert sich die typische Balkanmentalität, sind wir wirklich arrogant, wenn wir in der Heimat unserer Eltern Urlaub machen und ist “Jugo” eigentlich ein Schimpfwort? Fragen über Fragen und Starke Geschichten von Starken Persönlichkeiten. Gemeinsam mit der Zeitschrift KOSMO starten wir diese Webshow, wir freuen uns auf ganz viele Kommentare!