Alles Lüge: Überfall auf Schulwart ist nie passiert

Am Montagmorgen ist es zu einem Polizei-Großeinsatz in einer Schule in Favoriten gekommen. Zwei fremde Personen sollen sich in der Schule aufgehalten haben. Dabei wurde ein Schulwart verletzt. Nun stellt sich heraus, dass die Geschichte frei erfunden ist.

KOSMO berichtete, dass es in Wien-Favoriten in einer Schule zu einem Vorfall kam. Der Schulwart soll zwei unbekannte Männer im Schulgebäude wahrgenommen haben und als er diese aufhalten wollte, soll er durch einen der Täter verletzt worden sein.

Das Landeskriminalamt Wien nahm unverzüglich die Ermittlungen auf.

In den Einvernahmen als Opfer durch die Kriminalbeamten verwickelte sich der Schulwart in immer mehr Widersprüche. Schließlich gestand er den gesamten Vorfall frei erfunden zu haben. Er gab dann an, dass es zu einem Streit zwischen ihm und seiner Frau in der Dienstwohnung innerhalb der Schule gekommen sein soll. Dabei zog er sich durch einen Unfall die Stichverletzung zu. Auch ein Messer soll er im Schulgebäude platziert haben, welches durch die Polizei im Zuge des Großeinsatzes gestern früh sichergestellt wurde.

Der Mann wird nun wegen Vortäuschung einer gerichtlich strafbaren Handlung angezeigt. Ihm wird außerdem ein Kostenersatz für den verursachten Polizeieinsatz nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes vorgeschrieben.