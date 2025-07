Neuer 1.000-Euro-Bonus kommt – wer jetzt davon profitiert

Leistung soll sich wieder lohnen: Ab 2025 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen steuerfreien Bonus von 1.000 Euro auszahlen – ohne bürokratische Hürden.

Österreich führt 2025 einen steuerfreien Leistungsbonus von 1.000 Euro für Arbeitnehmer ein. Diese finanzielle Anerkennung kann von Unternehmen an ihre Mitarbeiter ausgezahlt werden, ohne dass Steuern oder Abgaben anfallen. Die Maßnahme knüpft an ähnliche Programme aus den Jahren 2022 und 2023 an, als Firmen ihren Angestellten bis zu 3.000 Euro jährlich als steuer- und abgabenfreie Prämien zur Verfügung stellen konnten – damals als Entlastung angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten.

Der bereits im Regierungsprogramm verankerte Bonus soll trotz des aktuellen Sparkurses und der laufenden Budgetkonsolidierung umgesetzt werden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bestätigte, dass die Maßnahme noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. „Wir sparen, wir konsolidieren – aber wir dürfen nicht auf die Menschen vergessen, die täglich für Jobs und Wohlstand sorgen und unsere soziale Infrastruktur absichern“, betonte Hattmannsdorfer. „Mit dem 1.000-Euro-Leistungsbonus setzen wir ein starkes Signal: Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden.“

Neue Regelungen

Im Gegensatz zu früheren Regelungen wird der neue Bonus nicht mehr an Betriebsvereinbarungen oder Kollektivverträge gekoppelt sein. Die Entscheidung über die Auszahlung liegt künftig allein beim Arbeitgeber. Pro Kalenderjahr können maximal 1.000 Euro je Mitarbeiter lohn- und einkommenssteuerfrei ausgezahlt werden. Von dieser Regelung profitieren nicht nur Vollzeitbeschäftigte, sondern auch Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte.

Die finale Beschlussfassung steht kurz bevor, wobei die Implementierung noch für das laufende Jahr vorgesehen ist.

Breite Wirkung

Viele Kollektivvertragsverhandlungen der Vergangenheit haben bereits ähnliche Teuerungsprämien berücksichtigt. Im Vorjahr war eine vergleichbare Auszahlung möglich, sofern sie an „lohngestaltende Maßnahmen“ gebunden war. Der nun als „Leistungsanreiz“ konzipierte Bonus soll rund vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich zugutekommen. Die Prämie von bis zu 1.000 Euro jährlich bleibt steuer- und abgabenfrei und kann vom Arbeitgeber auf freiwilliger Basis gewährt werden.

Budgetäre Auswirkungen und Wirtschaftsstimmen

Die Maßnahme ist Teil eines breiteren Steuerpakets, das auch Sparmaßnahmen beinhaltet. Für die steuerfreien Mitarbeiterprämien sind 2025 und 2026 insgesamt 250 Millionen Euro budgetiert. Gleichzeitig wird durch andere Maßnahmen konsolidiert: Das beim Finanzminister verbleibende Drittel der „kalten Progression“ wird für die gesamte Gesetzgebungsperiode einbehalten, was dem Staatshaushalt allein im Jahr 2025 rund 696 Millionen Euro an Einsparungen bringt. Eine Evaluierung der budgetären Auswirkungen der Prämie ist bis Ende April 2026 vorgesehen.

Die Industriellenvereinigung begrüßt die Umstellung des Bonus auf einen Leistungsanreiz und sieht darin einen gezielten Ansatz zur Belohnung individueller Leistungen. Besonders die vereinfachte Handhabung für Betriebe durch den Wegfall der Koppelung an Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen wird positiv bewertet. Diese Änderung soll laut Wirtschaftsexperten den Zugang für mehr Beschäftigte ermöglichen und gleichzeitig die administrative Belastung für Unternehmen reduzieren.