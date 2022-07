Neuer Fund: Albanien könnte Europa mit Öl und Gas versorgen

Der albanische Premierminister Edi Rama kündigte an, dass er hoffe, bald weitere Einzelheiten über die sehr wichtige Entdeckung von Gas und Öl in Albanien an die Öffentlichkeit bringen zu können, die „die Zukunft des Landes und die Energiezukunft Europas beeinflussen“ werden.

Wir hoffen, dass wir bald in der Lage sein werden, mit unserem Publikum, regional und darüber hinaus, eine sehr wichtige Entdeckung zu teilen, die von der niederländischen Firma Shell in unserem Land gemacht wurde.

Über Zahlen sprechen sie derzeit nur ungern. Anzeichen deuten darauf hin, dass wir einer sehr wichtigen unterirdischen Gas- und Ölentdeckung nahe sein könnten, die die Zukunft unseres Landes beeinflussen, aber auch eine Rolle in der Energiezukunft Europas spielen wird”, sagte Rama. Er gab dies in einem Gespräch mit niederländischen Geschäftsleuten bekannt, die derzeit aus beruflichen Gründen in Albanien sind, sowie mit potenziellen neuen Investoren, die daran interessiert sind, ihr Geschäft in diesem Land auszubauen.