Neues EU-Gesetz: Ab heute sind Insekten im Essen erlaubt!

Ab heute, tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft, wo Insekten in Lebensmitteln verwendet werden dürfen. Sie können getrocknet, gefroren, oder als Pulver verwendet werden. Ab Donnerstag gilt das dann auch für Larven des Getreideschimmelkäfers. Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers gilt dies aus. „Derzeit gibt es acht weitere Anträge auf die Zulassung von Insekten als Lebensmittel“, so die EU-Kommission.

Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, dann müsse man diese in der Zutatenliste auch kennzeichnen. „Die Lebensmittelsicherheit hat für die Kommission oberste Priorität“, so eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Insekten sollen die Lösung auf viele Probleme der Nahrungsmittel-Industrie sein, da sie einen hohen Nährstoffgehalt (wie Rind, Huhn, Fisch oder Schwein) haben. Sie sind unter anderem auch geschmacksneutral.

Als „ekelige und fragwürde Problemlösung“ bezeichnete der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer die von der EU-Kommission zum Verkauf und Verzehr zugelassenen Produkte auf Basis von Insekten-Protein. „Der Green Deal und die darauf aufbauende ‚Farm to Fork‘-Strategie, die eigentlich dem Stärken von Regionalität und der Begrenzung von Dünger- und Pestizideinsatz dienen soll, werden nun zum Einfallstor von Insekten-Imbissen“, meinte Mayer.

„Besonders perfide ist dabei, dass das EU-Parlament nicht involviert beziehungsweise die Öffentlichkeit bei dieser Entscheidung über eine Zäsur europäischer Kulinarik im Dunklen gelassen wurde. Um einen medialen Aufschrei zu unterbinden, hat man diese Entscheidung auch äußerst unüblich am 3. Jänner – und damit im Winterschlaf der EU-Institutionen veröffentlicht. Eine Rechtfertigung, warum sich die EU-Kommission stattdessen nicht eher um regionales und leistbares tierisches und pflanzliches Protein kümmert, blieb aus“, erklärte Mayer.

„Die von-der-Leyen-Kommission kümmert sich lieber um die Finanzierung fremder Kriege und trommelt die europäische Bevölkerung schon darauf ein, auf ‚Luxus‘ wie Wärme, Strom und Fleisch zu verzichten. Sparen für den Krieg, der angeblich dem Frieden dient“, sagte Mayer.