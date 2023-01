Ab Dienstag: EU erlaubt Insekten in Lebensmitteln

Ab Dienstag, tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft, wo Insekten in Lebensmitteln verwendet werden dürfen. Sie können getrocknet, gefroren, oder als Pulver verwendet werden. Ab Donnerstag gilt das dann auch für Larven des Getreideschimmelkäfers. Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers gilt dies aus. „Derzeit gibt es acht weitere Anträge auf die Zulassung von Insekten als Lebensmittel“, so die EU-Kommission.

Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, dann müsse man diese in der Zutatenliste auch kennzeichnen. „Die Lebensmittelsicherheit hat für die Kommission oberste Priorität“, so eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Insekten sind reich an Proteinen und auch sehr nahrhaft, jedoch können Risiken für Allergiker bestehen. Wie die EU-Kommission betont, seien entsprechende Allergiehinweise verpflichtend.

„Niemand wird gezwungen, Insekten zu essen“, sagt die Kommission auf Twitter. Jede Person könne freiwillig entscheiden, ob sie Lebensmittel mit oder ohne Insekten kaufen möchte.