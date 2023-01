Österreich und Wien gehören zu den begehrtesten Reisedestinationen

Das renommierte Magazin Food and Travel kürte die besten Länder und Städte in den Kategorien der begehrtesten Reiseziele für Kurzreisen 2022 (Short-haul destination of the year) und der besten Städte (City of the year).

Sieger in der Kategorie der begehrtesten Reiseziele ist Italien, gefolgt von Österreich.

Es folgen Kroatien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Malta, Spanien und die Türkei.

In der Kategorie „Stadt des Jahres“ belegte Porto den ersten Platz, gefolgt von Barcelona, ​​​​Edinburgh, London, Melbourne, New York, Paris, Vancouver und Wien.