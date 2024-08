Neues Frühstücks-Menü bei McDonald’s: Das alles wird angeboten

Egg-citingNews für Frühstücksfans: McDonald’s Österreich erweitert sein Frühstücksangebot mit einer Vielzahl an neuen Kreationen. Diese umfassen gleich vier neue Varianten der beliebten McMuffins und weitere Frühstücks-Klassiker im neuen Gewand – Avocadocreme, fluffige Eierspeise und süße Optionen inklusive.

Frühstücksfans können sich freuen: Mit dem neuen „McMuffin Fresh Avocado“ mit frischer Tomate, Salat, Freilandei und Avocadocreme, dem „McMuffin Beef & Egg“ mit Patty aus 100 Prozent österreichischem Rindfleisch und heimischen Freilandeiern und der Schinken-Ei-Variante „McMuffin Ham & Egg“ sorgt der Systemgastronomiemarktführer künftig für einen noch abwechslungsreicheren Start in den Tag. Komplettiert wird die neue Range mit dem „Sweet Morning Muffin“ mit Nougatcreme für all jene McDonald’s Gäste, die sich ihren Morgen versüßen möchten. Außerdem bietet McDonald’s den Großteil der McMuffins auch mit optionalem glutenfreien English Muffin-Bun an. Ausgenommen sind der „Sweet Morning Muffin“ und der „McMuffin Fresh Chicken“.

Die Neuerungen im Frühstücksangebot bei McDonald’s Österreich umfassen nicht nur eine neue Rezeptur des knusprigen „McToast Schinken Käse“, der künftig mit Schinkenscheiben serviert wird, sondern auch ein Remake der „Ham & Eggs“: Der proteinreiche Frühstücks-Klassiker wird ab sofort ohne Schinken und als klassische „Eierspeis“ – wie gehabt aus 100 Prozent österreichischen Freilandeiern – serviert. Doch damit nicht genug: Abgerundet werden die neuen Frühstücksspezialitäten bei McDonald’s Österreich mit dem „Avocado & Egg Wrap”.

Der herzhafte Wrap mit cremiger Avocado, fluffiger Eierspeise, frischer Tomate und zartschmelzendem Käse lässt auch unterwegs keine Frühstückswünsche mehr offen. „Mit unserem erweiterten Frühstückssortiment bieten wir für jeden Frühstückstyp noch mehr abwechslungsreiche Optionen und heben diese auf ein neues Geschmacks-Level – vom schnellen McMuffin über den Wrap to go bis zum ausgiebigen Wiener Frühstück mit der ganzen Familie“, erklärt Tanja Wallner, Team Lead Marketing und Frühstücksverantwortliche bei McDonald’s Österreich.