Neues Kindermenü von Messi im Hard Rock Cafe Vienna

Im Hard Rock Cafe Vienna gibt es ab sofort eine neue kulinarische Attraktion für die jüngsten Gäste: das Messi-Kindermenü. Die Speisekarte, die in Zusammenarbeit mit dem Fußballstar und Markenbotschafter von Hard Rock International, Leo Messi, erstellt wurde, bietet den „Messi X Burger“ und das „Messi Golden Chicken Sandwich“.

Die neuen Gerichte sind eine Hommage an den weltberühmten Sportler. Sie sind nicht nur schmackhaft, sondern bieten auch ein unterhaltsames Esserlebnis. Jedes Kindermenü wird mit einem goldenen Mini-Fußball, einem Fan-Poster, einem Aktivitätenblatt rund um Leo Messi und Aufklebern serviert.

Als Vater von drei Kindern habe ich schon immer eine besondere Beziehung zu den Kleinsten unserer Gesellschaft gehabt“, sagt Messi. „Gemeinsam mit meinen Partnern bei Hard Rock geben wir nun den Startschuss für das neue Kindermenü, das Familien eine Vielfalt an leckeren Gerichten und ein unterhaltsames Esserlebnis bietet.“

Die Zusammenarbeit zwischen Hard Rock und Messi geht jedoch über die Gastronomie hinaus. So feierten sie die Einführung des „The Hard Rock Messi Kids Menu“ – „Where Magic Kicks Off“ – mit einem Event in Messis neuer Heimat, dem Inter Miami CF. Hard Rock ist nun offizieller Partner des Fußballclubs und hat am 2. Oktober eine exklusive VIP-Terrasse im Drive Pink Stadion eingeweiht.

Teil des Erlöses wird gespendet

Neben dem neuen Menü gibt es auch eine neue Kollektion zu entdecken. Die „Hard Rock X Messi 3.0“ Kollektion umfasst Artikel für Kinder und Erwachsene. Darunter befindet sich der kultige „Messi Chef’s Coat“ in Kindergröße und ein spezieller Mini-Fußball, der in ausgewählten Rock Shops erhältlich ist.

Aber das ist noch nicht alles: Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Mini-Fußbälle wird über die „Hard Rock Heals Foundation“ an Kinderhilfsorganisationen weltweit gespendet. So wird mit jedem Kauf nicht nur ein kleiner Messi-Fan glücklich gemacht, sondern auch Kindern in Not geholfen.

Die Zusammenarbeit zwischen Leo Messi und Hard Rock International bringt also nicht nur leckere Gerichte und coole Fanartikel hervor, sondern hat auch eine soziale Komponente.

Mit dem neuen Kindermenü und der „Hard Rock X Messi 3.0“ Kollektion wird ein Stück der Messi-Magie in die Welt hinausgetragen – und das auf eine Weise, die nicht nur den Gaumen, sondern auch das Herz erfreut.