Niedrigster Stand seit März ’22: Österreichs Inflation fällt auf 7 Prozent

Die Inflation in Österreich hat sich im Juli auf 7 Prozent verringert, ein Rückgang, der hauptsächlich auf den nachlassenden Preisdruck bei der Haushaltsenergie zurückzuführen ist. Damit erreicht die Inflation den niedrigsten Stand seit März 2022.

Die Statistik Austria hat kürzlich ihre Schnellschätzung für den Juli vorgelegt. Demnach hat sich die Inflation auf 7 Prozent verringert. Dies markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vormonat Juni, in dem die Inflation bei 8,0 Prozent lag.

Dieser Rückgang setzt den Trend der sinkenden Inflation in Österreich fort. Im Mai betrug die Inflationsrate noch 9,0 Prozent, während sie im Januar auf einem Hoch von 11,2 Prozent lag. Der aktuelle Rückgang auf 7,0 Prozent ist der niedrigste Stand seit März 2022.

Haushaltsenergie

Laut Statistik Austria ist dieser Rückgang vor allem auf den nachlassenden Preisdruck bei der Haushaltsenergie zurückzuführen. Die Preise für Kraftstoffe und Heizöl haben sich im Vergleich zum Juli des Vorjahres deutlich verringert, was einen wesentlichen Einfluss auf das allgemeine Preisniveau hatte.

Im Vergleich zur Inflation anderer EU-Länder ist Österreich derzeit auf einem höheren Niveau. Deutschland zum Beispiel meldete am Freitag für Juli eine voraussichtliche Inflation von 6,2 Prozent.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der für EU-Vergleiche herangezogen wird, liegt in Österreich im Juli ebenfalls bei plus 7 Prozent, was einem Minus von 0,2 Prozent zum Vormonat entspricht.

Die endgültigen Daten für die Inflation im Juli 2023 werden am 18. August von der Statistik Austria veröffentlicht. Doch nach den vorliegenden Daten lässt sich bereits sagen, dass sich der Rückgang der Inflation in Österreich stetig fortsetzt.