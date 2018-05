Nonne und Muslima aus B&H verrichten gemeinsam gute Taten (GALERIE)

Die Frauenvereinigung der islamischen Gemeinschaft in Livno feierte kürzlich ihr fünfjähriges Bestehen in der Čurčinica-Moschee, wo zahlreichen Frauen, die an den Projekten dieser Organisation teilnahmen, Diplome überreicht wurden.

Auch die Nonne Blanka Jeličić nahm an dieser Veranstaltung teil und sowohl ihre Rede als auch die Bilder zusammen mit der Vorsitzenden der Frauenvereinigung gingen viral.

In ihrer Ansprache betonte die Geistliche die Wichtigkeit von Frauen als Schlüsselfigur für den Weiterbestand der Gesellschaft. Die Nonne und Musliminnen aus der Organisation genießen bereits seit langem hohes Ansehen in Livno und Umgebung, da sie gemeinsam zahlreiche wichtige soziale Projekte auf die Beine gestellt haben.

Lesen Sie auch: Wenn in zehn Jahren eine Gemeinde ausstirbt Demographische Veränderungen bedrohen Bosnien-Herzegowina. Die Natalität sinkt und Menschen ziehen immer öfter aus ihrer Heimatstadt weg.

„Ich bin sehr glücklich darüber, die Möglichkeit zu haben auf interreligiöser Ebene, als Projektkoordinatorin der Frauenvereinigung des Madschlis der islamischen Gemeinschaft von Livno, tätig zu sein. Und wenn sich Seelen, wie meine und Blankas, treffen, dann ist eine Zusammenarbeit einfach und immer mit guten Resultaten verbunden. Schwester Blanka zögerte keine Sekunde, Gast in unserer Moschee zu sein und sich mit wichtigen Worten an die Anwesenden zu richten“, so die Vorsitzende Šejla Mujić Kevrić.

Sowohl die Nonne Blanka als auch Šejla Mujić Kevrić waren sich darin einig, dass sie gemeinsam auch in Zukunft noch viel Gutes tun möchten. Der katholischen Geistlichen wurde im Rahmen dieser Veranstaltung auch eine Anerkennung für ihre Arbeit für muslimische Frauen in Livno.

Die Fotos findet ihr auf der zweiten Seite!