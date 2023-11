Norweger konvertiert zur serbisch-orthodoxen Religion

Die serbische Künstlerin Kristina Cepkenovic Karlsen, die seit 2002 in Norwegen lebt, feiert mit ihrer Familie den orthodoxen Feiertag Arandjelovdan. Trotz der kalten Temperaturen in Norwegen, hält sie die serbische Tradition am Leben und teilt ihre Erfahrungen auf Social Media.

Kristina Cepkenovic Karlsen, eine serbische Künstlerin, die seit 2002 in Norwegen lebt, hat die Tradition des orthodoxen Feiertags Arandjelovdan in ihr neues Zuhause gebracht. „Als junge bildende Künstlerin, eine Serbin aus dem Kosovo, zog ich im Januar 2002 nach Norwegen. Mein Ehemann, Havard Karlsen, getauft als Vuk in unserer orthodoxen Kirche auf dem Sar-Berg im Kosovo, und ich wollten die Feierlichkeiten in der Tradition unserer serbischen Kultur fortsetzen“, erzählt Kristina.

Die Feierlichkeiten sind ein wichtiger Teil ihrer Familie. „Gott hat uns mit Glück gesegnet, so wurde auch unsere erste Tochter Sofia am Tag des Heiligen Erzengels Michael geboren. So hat uns die Kirche den Heiligen Erzengel Michael als unseren Schutzheiligen für unseren Feiertag gesegnet, den wir seit 21 Jahren in Freude und Glück feiern. Mit der Zeit bekamen wir auch Emilia, unsere zweite Tochter“, fügt sie hinzu.

Kristina ist dankbar für ihre Wurzeln und bemüht, die serbische Kultur und Tradition in Norwegen zu verbreiten. Dankbar gegenüber meinen Eltern, setze ich fort, traditionell, auf echte kosovarische Weise zu feiern und die Schönheit unserer serbischen Kultur und Tradition zu verbreiten“, betont sie.

Die Feierlichkeiten in ihrem Haus dauern zwei Tage und selbst eine Temperatur von -11 Grad beeinflusst nicht die Wärme der festlichen Atmosphäre. „Wir feiern den Abend und den Tag des Feiertags mit lieben Gästen und Verwandten, den 20. und 21. November. Neben dem Festtagskuchen, Kerzen, Getreide und Wein, bereiten wir auch unser serbisches Essen mit Braten, Pita und Sarma zum Mittagessen vor“, verrät Kristina, die Fotos vom Festmahl auf ihrem Facebook veröffentlicht hat.

Kristina Cepkenovic Karlsen wurde am 29. Januar 1976 in Lipljan, im Kosovo und Metohija, geboren, wo sie die Grund- und Mittelschule absolvierte. Sie studierte an der Akademie der bildenden Künste an der Universität in Pristina und machte im Jahr 2000 ihren Master in bildender Kunst im Bereich Grafik. Ihre Arbeiten werden in zahlreichen Galerien in Norwegen, Helsinki in Finnland ausgestellt und seit 2016 stellt sie wieder in Serbien aus.