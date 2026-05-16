Not-OP und Koma: Kleinkind atmet Goldstaub für Kuchen-Deko ein

Ein harmloser Backnachmittag in Brisbane endet für einen 14 Monate alten Jungen im Kampf ums Überleben.

In Brisbane kämpft ein 14 Monate alter Junge ums Überleben, nachdem er in der heimischen Küche Dekopulver eingeatmet hatte – ein Unfall, der die Familie und ihr Umfeld in tiefe Bestürzung versetzt hat.

Katie Robinson wollte zu Beginn der Woche in ihrer Küche einen Geburtstagskuchen backen – ein Geschenk für den ersten Geburtstag des Sohnes ihrer Freundin Rochelle Evrard. Was als gewöhnliche Backroutine begann, endete in einer Katastrophe. Ihr kleiner Sohn Dusty war zur selben Zeit in der Küche, und offenbar kam er dabei mit den Backutensilien in Kontakt.

Der 14 Monate alte Junge atmete Goldstaubpulver ein, das eigentlich als Verzierung für den Kuchen vorgesehen war. Das Kind verlor unmittelbar danach das Bewusstsein. Seine Mutter alarmierte sofort den Rettungsdienst, der Dusty in ein Krankenhaus in Brisbane brachte.

Dustys kritischer Zustand

Dort wurde er notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Wie Rochelle Evrard auf ihrem Instagram-Profil schilderte, verschlechterte sich der Zustand des Jungen in den folgenden Tagen weiter: Er litt unter Fieber und erhöhtem Blutdruck und war nicht in der Lage, selbständig zu atmen. Am Mittwoch gelang es den behandelnden Ärzten, seine Medikation zu reduzieren.

Wie Rochelle in einem Beitrag auf der Spendenplattform GoFundMe erklärte, liegt die besondere Gefährlichkeit des Pulvers in seiner chemischen Reaktion: „Wenn das Pulver mit Wasser vermischt wird, verwandelt es sich in eine Paste – und verstopfte so sofort Dustys Lungen.“

Spendenkampagne läuft

Während Dusty weiterhin intensivmedizinisch betreut wird, sind seine Eltern in einer Unterkunft für Familien schwer kranker Kinder untergebracht. Die von Rochelle ins Leben gerufene Spendenkampagne hat bislang rund 51.000 australische Dollar eingebracht, was etwa 31.400 Euro entspricht.