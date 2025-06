Nur in Bosnien: Schwein flüchtet mit Salto aus fahrendem Anhänger (VIDEO)

Ein Schwein machte in Bosnien einen spektakulären Sprung in die Freiheit. In Nova Topola bei Bosanska Gradiska filmten Autofahrer, wie das Tier kurzerhand über die Umzäunung eines fahrenden Anhängers sprang. Der vierbeinige Ausbrecher überschlug sich nach dem Sprung mehrmals auf dem Asphalt, stand dann aber – zur Überraschung der Zeugen – völlig unverletzt wieder auf.

Verwirrung auf der Straße

Nach seiner Landung taumelte das sichtlich verwirrte Schwein zunächst orientierungslos auf der Fahrbahn umher.

Die anwesenden Verkehrsteilnehmer warnten daraufhin andere Lenker, um mögliche Unfälle zu verhindern.

⇢ Balkan Stories: Gastarbajterska priča. Dijanas kleiner Schmuggel



Was aus dem tierischen Ausreißer wurde und ob der Besitzer zurückkehrte, um sein entlaufenes Schwein wieder einzufangen, ist bislang nicht bekannt.