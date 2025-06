ER ist 16 Jahre jünger: Das ist Jelena Karleusas neuer Lover! (FOTO)

Nach monatelangen Spekulationen bricht Jelena Karleusa ihr Schweigen: Die Sängerin bestätigt ihre besondere Beziehung zum zwei Meter großen Nikola Jovanovic.

Die Sängerin Jelena Karleusa hat in einem Podcast-Gespräch in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens, erstmals offen über ihre Gefühle für den deutlich jüngeren Sportler Nikola Jovanovic gesprochen. „Er möchte nicht Teil der Öffentlichkeit sein und erlebt jedes Mal großen Stress, wenn sein Name erwähnt wird“, erklärte Karleusa mit bemerkenswerter Offenheit. „Er ist in jeder Hinsicht ein großer Junge, aber ich respektiere seinen Wunsch, nicht im Rampenlicht zu stehen.“ Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: „Er ist ein wunderbarer Mann, mit dem ich schöne Momente erlebe. Mit über zwei Meter Körpergröße wirkt er fast wie aus einer anderen Welt – wie ein Avatar, einfach riesig.“

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit längerem, nachdem Jovanovic bei einem von Karleusa organisierten Event zum attraktivsten Mann gekürt wurde. Was bisher nur Gegenstand von Spekulationen war, hat die Sängerin nun eindeutig bestätigt: Zwischen den beiden besteht tatsächlich mehr als nur eine freundschaftliche Verbindung. Der 16 Jahre jüngere Basketballspieler steht dabei vor der besonderen Herausforderung, mit dem permanenten Medieninteresse an seiner Partnerin umzugehen.

Persönliche Reflexionen

Bereits vor einigen Monaten deutete Karleusa in einem Interview ihre Gefühle an. Auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit als Frau zeigte sie sich nachdenklich: „Wenn ich überlegen muss, ist die Sache nicht eindeutig. Versuche ich zu fühlen, ob ich Zufriedenheit empfinde? Nein, die spüre ich nicht. Als Mutter bin ich zwar zufrieden, aber ich konnte meine Kinder nicht vor allem beschützen – diesen Teil habe ich nicht gut gemacht, obwohl ich mein Bestes gebe.“

Die Künstlerin reflektierte weiter: „Als Frau habe ich längst aufgehört, mich als jemanden mit Bedürfnissen zu sehen, der geliebt und umsorgt werden möchte. Alles, was ich wollte, habe ich mir selbst ermöglicht, ohne auf andere zu warten. Ein Mann war für mich nie der Schlüssel zu persönlicher Erfüllung – andere Dinge haben mich glücklicher gemacht als Beziehungen. Selbst in meiner Ehe war ich im Grunde allein.“

Vorsichtige Andeutungen

In diesem früheren Gespräch gab Karleusa bereits vorsichtige Hinweise auf ihre Zuneigung: „Man hat mich mit einem sehr netten Jungen in Verbindung gebracht, Nikola – er gefällt mir sehr, ein hübscher Junge.“ Auf die Frage, ob sie ihn eines Tages als ihren Partner vorstellen könnte, antwortete sie damals zurückhaltend: „Wenn die Zeit reif ist und wenn jemand wirklich in jeder Hinsicht an meiner Seite steht, nicht nur körperlich, dann ja! Aber viele Menschen fürchten den Mediendruck oder haben sogar Angst vor mir…“

„Ich würde ihn jetzt nicht dieser Art von Aufmerksamkeit aussetzen, weil es noch nicht an der Zeit ist und er es nicht verdient hat, dem momentan ausgesetzt zu sein.“

Der Preis der Bekanntheit

Die Beziehung zwischen der prominenten Sängerin und dem nicht im Rampenlicht stehenden Sportler ist ein typisches Beispiel für die besonderen Herausforderungen solcher Paare. Der intensive Mediendruck kann für den weniger bekannten Partner oft zur Belastungsprobe werden. In Interviews betonte Karleuša mehrfach, sie wolle ihren Partner bewusst schützen und erst dann offiziell vorstellen, wenn beide bereit sind, dem öffentlichen Interesse gemeinsam standzuhalten.

Diese vorsichtige Herangehensweise zeigt die Reife der Künstlerin im Umgang mit ihrer Beziehung. Sie versteht, dass nicht jeder Mensch für das Leben in der Öffentlichkeit gemacht ist, und respektiert Jovanovićs Wunsch nach einem gewissen Maß an Privatsphäre, auch wenn ihre eigene Bekanntheit dies erschwert.