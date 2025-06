Nächster Schock nach Massaker: Neue Amokdrohung an Schule

Nach dem verheerenden Amoklauf in Graz sorgt eine Drohung an einer Schule in Stainz für Großeinsatz. Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit mehreren Streifen.

Eine Amokdrohung löste am Dienstagvormittag, dem 17. Juni, einen umfangreichen Polizeieinsatz an einer Schule in Stainz aus. Mehrere Polizeistreifen wurden umgehend zum Bildungsstandort in der Weststeiermark beordert, wo sie das Schulgebäude durchsuchten und das umliegende Gelände sicherten. Die Beamten halten sich mit Details bewusst zurück – einerseits, um keine unnötige Verunsicherung in der Bevölkerung zu verursachen, andererseits, um potenzielle Nachahmer nicht zu inspirieren.

Ob die Drohung von einem Schüler oder einer externen Person stammt, wurde von den Behörden bislang nicht kommuniziert. Die polizeilichen Untersuchungen dauern mit hoher Intensität an.

Erhöhte Wachsamkeit

Die konkreten Inhalte der Drohung bleiben vorerst unter Verschluss. Die steirische Polizei bestätigt jedoch, dass die Situation mit entsprechendem Ernst behandelt wird. Obwohl die Ermittler derzeit von einem Trittbrettfahrer ausgehen, werden angesichts der jüngsten Tragödie in Graz keine Sicherheitsrisiken eingegangen.

Der verheerende Amoklauf am BORG (Bundesoberstufenrealgymnasium) Dreierschützengasse, bei dem vor kurzem zehn Menschen ihr Leben verloren, hat österreichweit tiefe Betroffenheit ausgelöst. Die Folge ist eine landesweite erhöhte Wachsamkeit.

Auch in der steirischen Gemeinde Stainz verursacht der aktuelle Vorfall erhebliche Besorgnis unter Schülern, Lehrkräften und Eltern.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem aktuellen Vorfall in Stainz wurden alle Schulgebäude des Bildungscampus evakuiert – betroffen waren die Mittelschule, die Polytechnische Schule und die Volksschule. Die Polizei führte großräumige Absperrungen durch und untersuchte das gesamte Gelände, um jegliche Gefahr auszuschließen.

Die steirischen Behörden haben nach dem Amoklauf in Graz ihre Sicherheitsprotokolle verschärft. Jede Drohung wird mit höchster Ernsthaftigkeit behandelt, selbst wenn es sich um Trittbrettfahrer handelt. Diese konsequente Vorgehensweise bindet erhebliche Polizeiressourcen, unterstreicht jedoch den unbedingten Schutzwillen der Behörden.

Psychologische Unterstützung für Betroffene

Neben den polizeilichen Maßnahmen wurden Kriseninterventionsteams an den betroffenen Schulen eingesetzt, um Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften psychologische Hilfe anzubieten. Diese Teams helfen bei der Verarbeitung der belastenden Situation und stehen für Gespräche zur Verfügung.

Für betroffene Familien stehen zusätzlich verschiedene Hilfsangebote bereit: das Krisentelefon des Psychosozialen Dienstes, die Telefonseelsorge sowie spezielle Kinder- und Jugendhotlines, die präventiv bei der Bewältigung psychischer Belastungen unterstützen.

Die Polizei arbeitet derzeit eng mit den Bildungseinrichtungen zusammen, um Sicherheitskonzepte zu überprüfen und zu verbessern. Ziel ist es, präventive Maßnahmen zu etablieren und gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit im Schulalltag wiederherzustellen.