Nach Grazer Amoklauf: Waffenteil löst Großalarm an Volksschule aus

Verlorenes Pistolenmagazin löst Großalarm in Angern aus. Während Schule und Kindergarten abgesichert wurden, flüchtete der verdächtige Radfahrer über die slowakische Grenze.

Schock in Angern an der March: Eine aufmerksame Gemeindemitarbeiterin löste am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz aus, nachdem sie beobachtet hatte, wie einem vorbeifahrenden Radfahrer ein geladenes Pistolenmagazin aus der Tasche gefallen war. Die Behörden reagierten umgehend und sicherten sowohl die örtliche Volksschule als auch den Kindergarten ab. Aus Sicherheitsgründen mussten die Kinder bis zum regulären Unterrichtsende in den Gebäuden bleiben.

Der Vorfall versetzte die niederösterreichische Gemeinde im Bezirk Gänserndorf in Alarmbereitschaft, zumal die Verunsicherung nach dem kürzlichen Amoklauf an einer Grazer Schule ohnehin erhöht war. Die Einsatzkräfte setzten ihre Schutzmaßnahmen fort und überwachten auch die Bushaltestelle, als die Schüler gegen 11 Uhr das Gebäude verließen.

Flucht über Grenze

Der unter Verdacht stehende 21-jährige slowakische Staatsangehörige, der den österreichischen Sicherheitsbehörden bereits bekannt ist, konnte jedoch noch am frühen Vormittag über die Landesgrenze in die slowakische Nachbargemeinde Zahorska Ves entkommen. Bürgermeister Robert Meissl (SPÖ) bestätigte, dass die Fahndung nach dem Mann rasch eingestellt wurde. Ob die slowakischen Behörden den Verdächtigen inzwischen ausfindig machen konnten, ist derzeit nicht bekannt.

Ein Anwohner teilte der „NÖN“ (Niederösterreichische Nachrichten) mit, er habe den Verdächtigen später beobachtet, wie dieser mit dem Fahrrad die Grenze überquerte und sich mit der Fähre entfernte.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, während die Gemeinde versucht, mit den Nachwirkungen des beunruhigenden Zwischenfalls umzugehen.