Österreich im Frühlingsglanz: warmer Sonnentag erwartet

Wien begrüßt den 21. April mit einem Hauch Sommer: Schon früh am Morgen liegt ein Hauch von Wärme in der Luft, die Straßen füllen sich mit Frühlingsstimmung und die Stadt atmet durch nach einem sonnigen Wochenende. Wer heute das Haus verlässt, darf sich auf einen weiteren prächtigen Frühlingstag freuen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Temperaturen starten mild bei etwa 11 Grad

Tagsüber: Anstieg auf satte 24 Grad, nahezu sommerlich

Mittags: Strahlender Sonnenschein, dünne Schleierwolken

Nachmittag: Gelegentlich Quellwolken, leichte Schauer- und Gewitterneigung

Wind: Schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen

Niederschlag: Vormittags praktisch null, später kurze Regenschauer möglich

Wetter in ganz Österreich

Osten: Sonnig und warm, Temperaturen über 20 Grad, Spitzenwerte bis 25 Grad. Am Nachmittag leichte Schauerneigung.

Süden: Viel Sonne, später Quellwolken. Im Bergland und entlang der südlichen Alpen vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad.

Westen: Frühlingshaft, aber wechselhafter. Morgens freundlich, ab Mittag mehr Wolken. Im Bergland Schauer und einzelne Gewitter möglich. Temperaturen um 20 Grad.

Zentrum: Start mit Sonne, am Nachmittag Quellwolken. Grundsätzlich trocken, im Bergland eventuell ein Schauer. Temperaturen bei 19 bis 23 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Dienstag bringt in Wien nochmals viel Sonnenschein und milde Temperaturen bis 21 Grad, die Schauerneigung bleibt dabei gering. Der Mittwoch bleibt freundlich mit Sonne und lockeren Wolken bei rund 23 Grad.

Ab Donnerstag nimmt die Unbeständigkeit zu: Es werden vermehrt Regenschauer und einzelne Gewitter erwartet, die Temperaturen bleiben jedoch auf frühlingshaftem Niveau.

KOSMO-Wettertipp

Wer heute im Freien unterwegs ist, genießt einen perfekten Frühlingstag – die Sonnencreme nicht vergessen! Am Nachmittag empfiehlt sich ein Platz im Schanigarten oder ein Spaziergang durch Wiens Parks, denn das wechselhafte Aprilwetter könnte sich am späteren Nachmittag mit einem kurzen Guss in Erinnerung bringen. Und für alle Frühaufsteher: Die beste Zeit für Sport oder Erledigungen liegt heute definitiv am Vormittag, wenn die Stadt noch in goldenes Licht getaucht ist.