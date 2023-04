Österreich verkauft Twix-Riegel nicht mehr!

Der legendäre Riegel kehrt zurück! Im Sommer wird eine begrenzte Auflage des „Raider“ in der ikonischen Optik der 80er Jahre auf dem Markt erhältlich sein. Dies wird sicherlich eine Freude für all diejenigen sein, die sich noch an den Geschmack und das Aussehen des beliebten Schokoriegels erinnern, bevor er in den 90er Jahren in „Twix“ umbenannt wurde. Die limitierte Edition ist ein nostalgischer Leckerbissen für Fans, die sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben möchten.

„Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix!“, war der Werbeslogan, der 1991 für Aufregung sorgte. „Raider“ war in den Regalen in deutschsprachigen Ländern und vielen europäischen Ländern zu finden, während der Riegel im Rest der Welt als „Twix“ bekannt ist, was eine Abkürzung für „Twin Sticks“ ist, was auf Deutsch „Zwillingsstäbchen“ bedeutet.

Um Produktion, Logistik und Markenbildung global zu vereinheitlichen, entschied sich das Unternehmen Mars Wrigley, den Schokoriegel unter dem Namen „Twix“ zu verkaufen und „Raider“ verschwinden zu lassen. Nun kehrt der Riegel jedoch wieder zurück ins Regal, aufgrund einer limitierten Edition in der ikonischen Verpackung der 80er Jahre, die von vielen Fans nostalgisch begrüßt wird.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der kultige Schokoriegel ein Comeback in den Regalen der Supermärkte feiert. Bereits in den Jahren 2009 und 2013 gab es ähnliche Maßnahmen, um den Wunsch der Fans nach dem ursprünglichen „Raider“-Geschmack und -Aussehen zu befriedigen.