Österreich vs. Serbien: 10.000 serbische Fans in Wien

Das Ernst-Happel-Stadion wird zur Festung: Tausende Fans, ein elektrisierendes Ambiente und intensive Sicherheitsvorkehrungen für das Duell Österreich gegen Serbien.

Das Ernst-Happel-Stadion öffnet heute Abend um 20:45 Uhr seine Tore für das mit Spannung erwartete Playoff-Hinspiel der Nations League zwischen Österreich und Serbien. Die 46.000 Fans, die sich Tickets gesichert haben, sorgen für eine elektrisierende Atmosphäre, die nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Tribünen spürbar sein wird. Die erwartete Anreise von bis zu 15.000 serbischen Anhängern verstärkt die ohnehin intensive Stimmung und stellt die Sicherheitskräfte vor erhebliche Herausforderungen.

Herausforderungen für die Polizei

In Vorbereitung auf diesen spannungsgeladenen Fußballabend hat die Wiener Landespolizei umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ein Großaufgebot von mehreren Hundert Polizisten, sowohl in Uniform als auch in Zivil, soll einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Der Bereich rund um das Stadion wurde zum Sicherheitssektor erklärt, was die Polizei veranlasste, eine Durchsuchungsanordnung für alle Besucher durchzusetzen. Der Zutritt wird nur jenen gestattet, die bereit sind, sich und ihre mitgeführten Gegenstände durchsuchen zu lassen.

Bei Weigerung behalten sich die Sicherheitskräfte das Recht vor, den Zugang zu verweigern und dies nötigenfalls mit Zwang durchzusetzen.

Die Polizei sieht sich in einer Ausnahmesituation, die durch die große Anzahl anreisender serbischer Fans bedingt ist. Schon im Vorfeld wurden strikte Kontrollen und ein konsequentes Vorgehen angekündigt, um die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollen gewährleisten, dass die Fans trotz der hitzigen Stimmung das Spiel in einem sicheren Umfeld genießen können.

