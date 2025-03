Serbien hofft auf Unterstützung der serbischen Community

Ein Hexenkessel erwartet Serbien und Österreich im Playoff-Hinspiel! Das ausverkaufte Ernst-Happel-Stadion wird zur emotionalen Arena, die Fans fiebern mit!

Am Donnerstagabend verwandelt sich das Wiener Ernst-Happel-Stadion in eine stimmungsgeladene Arena, wenn Österreich im Playoff-Hinspiel auf Serbien trifft. Die Fans sind bereit, ihre Teams leidenschaftlich zu unterstützen, denn das Stadion wird mit knapp 50.000 Zuschauern restlos ausverkauft sein.

Serbische Einschätzungen

Die serbische Mannschaft reist mit großem Respekt vor den Gastgebern nach Wien. In einem Interview mit der serbischen Sportzeitung „Sportski žurnal“ lobte der serbische Flügelspieler Ognjen Mimovic die Qualität der österreichischen Elf: „Das ist eine gute Mannschaft, wir haben zwei sehr interessante Spiele vor uns. Ich werde mein Bestes geben und der Mannschaft helfen, gemeinsam unser Ziel zu erreichen und in der europäischen Fußballelite zu bleiben.“

Eine besondere Rolle spielt für die Serben der sogenannte 12. Mann. Mihaljo Cvetkovic, ein vielversprechendes 18-jähriges Stürmertalent, hebt die Bedeutung der Fan-Unterstützung hervor und appelliert an die serbische Community in Wien, die Mannschaft zahlreich zu unterstützen. Seine Worte: „Ich hoffe sehr, dass uns viele Serben unterstützen werden. Ich weiß, dass es in Wien eine große serbische Community gibt. Ich rufe alle auf, zu kommen und uns zu unterstützen.“

Im Juni 2024 hatten die serbischen Fans bereits bei einem Freundschaftsspiel im Ernst-Happel-Stadion für eine mitreißende Atmosphäre gesorgt, obwohl Österreich damals mit 2:1 als Sieger vom Platz ging. Diese Erinnerungen beflügeln die Hoffnung auf ein ähnlich intensives Erlebnis in den Playoffs.

⇢ Er ist Serbe: Ceca enthüllt wahre Herkunft von Luka Doncic



Rückspiel in Belgrad

Das Rückspiel, das für Sonntag um 18 Uhr im Stadion von Roter Stern Belgrad angesetzt ist, wird ebenfalls ein Highlight sein. Mit Platz für etwa 55.000 Zuschauer wird es zur Bühne der Entscheidung, ob Österreich den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League schaffen kann.

Die Spannung bleibt bis zum Schluss erhalten.