Österreichs Glücksspielreform stockt, und der Markt wartet nicht

Die österreichische Glücksspielreform ist seit Jahren eines der heißesten politischen Eise im Land, und trotzdem liegt sie auf Eis. Während Koalitionsparteien verhandeln, wächst der Druck von außen: Wirtschaft, EU und Konsumenten warten auf klare Regeln. Der Status quo schadet mehr, als er nützt.

Die neue Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS übernahm das Amt mit dem Versprechen, endlich Ordnung in den Markt zu bringen. Doch die Realität sieht anders aus: Kernfragen wie die Zahl der Casino-Konzessionen oder ein mögliches Online-Lizenzmodell bleiben ungelöst. Die Verhandlungen haben faktisch noch nicht begonnen.

Reform im Parlament: Stillstand seit Jahren

Laut Medienberichten wäre eine Einigung bis März 2026 notwendig gewesen, um Konzessionen noch vor der Sommerpause ausschreiben zu können. Diesen Termin hat die Regierung verpasst. Strittig ist unter anderem, ob Österreich weiterhin auf ein staatliches Monopol setzen oder mehrere private Online-Lizenzen vergeben soll.

Die Fronten sind klar: NEOS sprechen sich für eine Marktöffnung aus, die SPÖ warnt vor unkontrollierter Werbung, und Casinos Austria kämpft für den Erhalt seiner Privilegien. Dass bei so unterschiedlichen Positionen schnelle Einigungen entstehen, gilt als unwahrscheinlich. Österreich dreht sich im Kreis.

Wirtschaft reagiert auf die Gesetzeslücke

Während die Politik blockiert, zieht der Markt längst seine eigenen Schlüsse. Spieler, die auf dem heimischen Markt nicht fündig werden, weichen auf ausländische Plattformen aus. Diese Anbieter sind in anderen Ländern lizenziert und unterliegen dort nicht eingeschränkt sind. Dadurch haben Spieler Zugriff auf ein deutlich größeres Spieleangebot, höhere Einsatzlimits und mehr Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, beispielsweise Kryptowährungen oder E-Wallets. Dies treibt die Steuereinnahmen ins Ausland und schwächt die Kontrolle des österreichischen Staates.

Eine Studie zeigt die wirtschaftlichen Folgen in harten Zahlen: Hält Österreich am Monopol fest, droht laut einer Branchenradar-Analyse bis 2031 ein kumulierter Steuerverlust von 300 Millionen Euro. Gleichzeitig sinkt die Kanalisierungsrate in den Markt auf gerade einmal 27,8 Prozent, ein klares Zeichen dafür, dass das staatliche Monopol im digitalen Zeitalter an seine Grenzen stößt.

Was können Spieler aktuell tun?

Die Situation ist für Verbraucher unübersichtlich. Technisch gesehen sind viele ausländische Online-Casinos in Österreich nicht zugelassen, doch die Durchsetzung durch IP- oder Zahlungssperren funktioniert lückenhaft. Wer VPN-Dienste oder alternative Zahlungsmethoden nutzt, umgeht diese Barrieren ohne großen Aufwand.

Aus Verbrauchersicht entsteht so eine widersprüchliche Situation: Wer auf internationalen Plattformen spielt, profitiert von einer größeren Auswahl, die sich in einer rechtlichen Grauzone bewegt, tut dies aber dennoch, weil der regulierte Markt als zu restriktiv wahrgenommen wird. Der Staat verliert doppelt: an Einnahmen und an Aufsichtskapazität.

Wien als Schauplatz der nächsten Entscheidung

Wien bleibt das politische Zentrum der Debatte. Hier treffen Lobbyisten, Regulatoren und Ministeriumsvertreter aufeinander, und hier wird entschieden, ob Österreich den Reformweg einschlägt oder weiter auf Zeit spielt. Laut einem aktuellen Bericht steht die Regierung unter erheblichem Zeitdruck, da der Druck der EU und Gerichtsurteile zunehmend eine Anpassung der nationalen Gesetzgebung erzwingen könnte.

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann Österreich reformiert. Verzögerungen kosten Geld, schwächen die Marktaufsicht und drängen Konsumenten in schlechter regulierte Alternativen. Wien muss handeln, und zwar bald.