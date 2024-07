Österreichs Infrastruktur im Fokus: Was plant Nehammer?

In einer energischen Ansprache am Montag betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Notwendigkeit eines fortgesetzten Straßenbaus in Österreich.

Zusammen mit Finanzminister Magnus Brunner enthüllte Nehammer eine umfassende Strategie zum Ausbau der Infrastruktur, mit dem Ziel, den Fokus von den Limitationen hin zu essenziellen Bauvorhaben zu verschieben. Die Botschaft war klar: Zukünftige und gegenwärtige Mobilitätsbedürfnisse erfordern fortwährende Investitionen in das Straßennetz – unabhängig von der fortschreitenden Elektrifizierung des Verkehrssektors.



Nehammer bezeichnete die Infrastruktur als grundlegendes Element für Wachstum und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, wobei er auf die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes hinwies. Dieser umfasst nicht nur Straßen und Schienen, sondern auch digitale Infrastruktur und Energieversorgung. Der Kanzler kritisierte die bisherige Fixierung auf Verbote und forderte einen Paradigmenwechsel hin zu einer aktiven Gestaltung der infrastrukturellen Zukunft.

ÖVP setzt auf breit gefächerten Infrastrukturausbau

Mit einem geplanten Budget von insgesamt 44,5 Milliarden Euro bis 2030 möchte die ÖVP die Weichen für die Zukunft stellen. Der Fokus liegt dabei auf der Schiene mit 21 Milliarden Euro, gefolgt von substanziellen Investitionen in das Straßennetz und weitere Bereiche wie den Breitbandausbau, um die ländlichen Regionen stärker zu vernetzen und den Energiesektor zu stärken.

Ziel: Moderne, vernetzte und nachhaltige Infrastruktur

Finanzminister Magnus Brunner unterstrich die Bedeutung dieser Investitionen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Er sieht in einem modernen, effizienten Infrastrukturnetzwerk den Schlüssel zur Sicherung des Wohlstands und zur Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätze. Andreas Ottenschläger, Verkehrssprecher der ÖVP, betonte zusätzlich die Notwendigkeit, strategische Lücken im Autobahn- und Schnellstraßennetz zu schließen, um Verkehrsfluss und Umweltqualität gleichermaßen zu verbessern.