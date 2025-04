Ohne Spritze: Sängerin Ceca enthüllt überraschende Diät-Methode

Statt Ozempic und Wunderdiäten setzt Balkan-Star Ceca auf ein überraschend einfaches Prinzip. Ihr Erfolg: 8,5 Kilo in nur einem Monat – ohne Hungergefühl.

Svetlana Ceca Raznatovic hat mit ihrer Figur für Aufsehen gesorgt. Die beliebte Sängerin hat nun verraten, wie sie ihre Traumfigur erreicht hat – und zwar ohne auf die derzeit populären, aber umstrittenen Methoden zurückzugreifen.

„Ich habe meine Figur tatsächlich perfektioniert, aber ohne strenge Diäten oder diese gefährlichen Spritzen wie Ozempic und andere angebliche Wundermittel“, erklärt die Balkan-Musikerin laut dem serbischen Portal „Blic“. Sie warnt eindringlich vor solchen Präparaten: „Diese Mittel sind nicht nur populär, sondern auch gefährlich und ungesund. Sie beeinträchtigen direkt die Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse – damit sollte man nicht spielen, zumal dieses Medikament eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde.“

Tatsächlich rät auch die Österreichische Gesellschaft für Ernährung davon ab, verschreibungspflichtige Medikamente wie Ozempic ohne medizinische Indikation zum Abnehmen einzusetzen. Bekannte Nebenwirkungen umfassen Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden. In Österreich wurden 2024 bereits mehrere Vergiftungsfälle durch unsachgemäße Anwendung dokumentiert.

Cecas Erfolgsrezept ist dagegen verblüffend einfach: „Ich habe beschlossen, nach 19 Uhr nichts mehr zu essen und nur noch Wasser zu trinken.“ Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Einmal habe ich erwähnt, dass ich gelegentlich ein Bierchen trinke. Als man mich fragte, wie ich Bier trinken könne, wo es doch dick macht, antwortete ich: Mich macht es nicht dick – das Bier mag mich einfach.“

Beeindruckende Ergebnisse

Der Erfolg gibt ihr Recht: „Mit dieser Methode habe ich in einem Monat 8,5 Kilogramm abgenommen, ohne auch nur eine Sekunde zu hungern.“ Ich habe gegessen, was ich wollte – nur eben spätestens bis halb acht, acht Uhr abends. Danach gibt es keine Nahrungsaufnahme mehr. Das funktioniert wie eine Autophagie.“ Ihr Tagesablauf ist dabei klar strukturiert: „Morgens stehe ich gegen acht, halb neun auf, frühstücke und bringe so meinen Stoffwechsel in Gang.“

Die von Ceca praktizierte Methode entspricht dem intermittierenden Fasten, das laut aktuellen Studien als effektive und medizinisch anerkannte Methode zur Gewichtsreduktion gilt. Ernährungsexperten betonen jedoch, dass solche Ansätze individuell und bei manchen Vorerkrankungen nur unter ärztlicher Begleitung erfolgen sollten.

Bewegung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Cecas Konzept: „Ich trainiere regelmäßig, und wenn ich kein Training schaffe, mache ich zumindest schnelles Gehen auf dem Laufband, um den Körper und den Stoffwechsel anzukurbeln. Wenn man ständig nur herumliegt, kann sich der Stoffwechsel nicht beschleunigen.“

Gesunde Alternativen

Auf Süßes muss die Sängerin trotzdem nicht verzichten: „Wenn ich Lust auf etwas Süßes habe, esse ich es – aber nach dem Rezept meiner Ernährungsberaterin. Es gibt tatsächlich gesunde Rezepte für Nutella-Alternativen und Fruchtpudding.“ Ihr wichtigster Rat an alle, die abnehmen möchten: „In allem maßvoll sein.

Und die wichtigste Regel: Wenn ihr einen Tag lang die Diät brecht, kehrt am nächsten Tag zum alten Regime zurück und lasst euch nicht von der Ausrede ‚ab Montag fange ich an‘ leiten.“