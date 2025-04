Brutaler Überfall in Wien: Drei Männer zertrümmern Flasche auf Kopf des Opfers

Drei Unbekannte griffen in Wien-Favoriten grundlos einen 24-Jährigen an. Mit einer Glasflasche und Faustschlägen verletzten sie ihr Opfer am Kopf.

Am Ostersonntag wurde die Polizei kurz nach 19 Uhr wegen einer tätlichen Auseinandersetzung nach Wien-Favoriten gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen 24-Jährigen mit einer blutenden Kopfverletzung vor.

Der Verletzte schilderte den Vorfall: Er sei auf dem Weg nach Hause gewesen, als ihn in der Gellertgasse drei unbekannte Männer ohne ersichtlichen Grund verbal attackierten. Obwohl er die Provokationen ignorierte und seinen Weg fortsetzte, eskalierte die Situation. Einer der Angreifer schlug ihm zweimal mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf, wobei das Glas zerbrach. Die beiden Komplizen attackierten ihn zusätzlich mit Faustschlägen.

Täter flüchtig

Nach der Attacke ergriffen die Täter die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Angreifer nicht gefasst werden. Das Opfer erhielt nach der Erstversorgung durch Sanitäter weitere medizinische Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die auch anonym in jeder Dienststelle abgegeben werden können.

Zunahme von Gewaltkriminalität im Bezirk

Die Attacke reiht sich in ein besorgniserregendes Muster ein. Favoriten verzeichnet laut Kriminalstatistik in den vergangenen Jahren eine Zunahme an Gewaltkriminalität, insbesondere bei Körperverletzungen und Angriffen mit Waffen wie Messern oder Glasflaschen. In den ersten Monaten 2025 wurden im Bereich Favoriten bereits mehrere Ermittlungsverfahren zu vergleichbaren Gewaltdelikten eingeleitet.

Als Reaktion auf diese Entwicklung setzt die Wiener Polizei verstärkt auf sichtbare Präsenz in Hotspot-Gebieten wie dem Reumannplatz und führt regelmäßig Schwerpunktaktionen zur Bekämpfung von Straßenkriminalität durch, um die Sicherheit im zehnten Wiener Gemeindebezirk zu erhöhen.