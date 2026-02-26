Operation „Armageddon“: Sieben Pädophile in Serbien gefasst

Gleichzeitige Zugriffe in vier Städten, ein Name für die Mission: „Armageddon“. Serbiens Behörden schlagen hart gegen ein Netzwerk im Darknet zu.

Im Rahmen der Operation „Armageddon“ hat das serbische Innenministerium sieben Personen festgenommen, denen schwerwiegende Straftaten im Zusammenhang mit Pädophilie und der sexuellen Ausbeutung von Kindern zur Last gelegt werden. Die Zugriffe erfolgten gleichzeitig in vier Städten, wie das Ministerium am Donnerstag offiziell mitteilte.

Ziel der Aktion ist es, durch gezielte digitale Überwachung den Missbrauch von Kindern im Netz zu unterbinden. Die zuständige Abteilung zur Bekämpfung von Hochtech-Kriminalität (VTK) betonte, ihre Ermittlungsaktivitäten weiter zu intensivieren – soziale Netzwerke sollen Tätern nicht länger als anonymes Rückzugsgebiet dienen.

Koordinierter Zugriff

Koordiniert wurde die Operation von der VTK-Abteilung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei in Belgrad, Sombor, Niš und Novi Sad. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum über das Darknet kinderpornografisches Material heruntergeladen, auf ihren Geräten gespeichert und weitergegeben zu haben.

Die Anklagepunkte umfassen die Verbreitung, Beschaffung und den Besitz von pornografischem Material sowie die Ausbeutung Minderjähriger zu pornografischen Zwecken. Bei Hausdurchsuchungen stießen die Ermittler auf mehrere Gigabyte an Foto- und Videomaterial, das schwersten sexuellen Kindesmissbrauch dokumentiert.

Systematisches Material

In den meisten Fällen zeigen die Aufnahmen Kinder im Alter zwischen vier und vierzehn Jahren – laut Ministeriumsmitteilung nach Alter, Geschlecht und weiteren Kriterien systematisch geordnet. Nach einer polizeilichen Anhaltung von 48 Stunden werden die Festgenommenen samt Strafanzeigen der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben.

Das serbische Innenministerium richtet zugleich einen eindringlichen Appell an Eltern: Sie sollen die Online-Aktivitäten ihrer Kinder aufmerksam verfolgen und jeden Verdacht auf Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzeigen.