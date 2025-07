Orban wütet: „Trump hat von der Leyen zum Frühstück verspeist“

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben am Mittwochabend in Schottland ein Handelsabkommen abgeschlossen. Laut der Vereinbarung werden unter anderem Produkte aus der EU künftig mit 15 Prozent in Amerika verzollt.

US-Präsident Donald Trump verkündete zudem, dass die Europäische Union Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar in die USA tätigen werde. Darüber hinaus soll die EU amerikanische Energieträger im Wert von 750 Milliarden Dollar sowie Militärausrüstung aus den USA erwerben.

Orbans Kritik

Scharfe Kritik an dem Abkommen kam heute vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Wie Reuters berichtet, bezeichnete er die Vereinbarung zwischen der EU und den USA als „überhaupt keine Vereinbarung“. Orban stellte die Verhandlungskompetenz der EU-Kommissionspräsidentin deutlich in Frage: „Trump hat von der Leyen zum Frühstück verspeist. Es ist genau das passiert, was wir erwartet haben, wenn man bedenkt, dass Trump ein Schwergewicht unter den Verhandlungsführern ist, während die Frau Präsidentin ein Fliegengewicht ist.“

Ungleiche Bedingungen

Der ungarische Regierungschef kritisierte zudem, dass die Konditionen für die EU ungünstiger ausfielen als jene, die Washington kürzlich mit London vereinbart hatte. Bei diesem Abkommen unterliegen die meisten britischen Exportprodukte in die USA einem Zollsatz von lediglich 10 Prozent.

Die neue Regelung stellt für die EU zwar eine Verbesserung dar – die bisherigen Zollsätze für europäische Automobilhersteller lagen bei 27,5 Prozent und wurden auf 15 Prozent gesenkt. Dennoch bleiben europäische Exporteure im Vergleich zu ihren britischen Konkurrenten benachteiligt, was in mehreren EU-Staaten für Kritik sorgt.

Besonders betroffen zeigt sich die exportorientierte europäische Automobilindustrie, zu der auch ungarische Hersteller zählen. Branchenexperten befürchten, dass die Differenz von fünf Prozentpunkten die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen auf dem wichtigen US-Markt erheblich beeinträchtigen könnte.

Bislang gibt es noch keine offiziellen Reaktionen aus Brüssel auf die Vorwürfe des ungarischen Ministerpräsidenten.

