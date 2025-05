Ottakring: Provokation endet mit Messerstich in den Hals

In Wien-Ottakring kam es am Freitag zu einer Messerattacke auf einen 24-jährigen Mann. Das Opfer erlitt eine Stichwunde am Hals, wie die Wiener Polizei am Abend bekannt gab.

Ein aufmerksamer Passant konnte den Täter fotografieren, bevor dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Umgehend verständigten Augenzeugen die Einsatzkräfte. Nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Laut Polizeiangaben dürfte er mit einer vergleichsweise leichten Verletzung davongekommen sein.

Tathergang rekonstruiert

Bei seiner ersten Einvernahme schilderte das Opfer den Vorfall: Er habe mit einem Freund auf einer Bank gesessen, als der Unbekannte ihn ansprach und provozierte: „Was schaust du so?“ Deutlich erkennbar trug der Angreifer eine Machete im Hosenbund. Plötzlich zog er ein Messer und stach zu. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte, dass Zeugen diese Darstellung untermauern.

Ein Passant fertigte zudem ein qualitativ hochwertiges Foto des Verdächtigen an, was die Ermittler optimistisch stimmt, den Täter bald fassen zu können. Hinweise auf ein politisches Motiv liegen laut der Polizeisprecherin nicht vor.

Fahndung läuft

Die Hintergründe der Attacke bleiben rätselhaft. Der Angreifer konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bis zum frühen Abend nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und setzt die Suche nach dem Täter fort.