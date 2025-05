Verpasste Arzttermine: Strafgebühr für Patienten droht!

Verpasste Arzttermine belasten das Gesundheitssystem und blockieren Plätze für andere Patienten. Die niederösterreichische Ärztekammer schlägt nun Alarm.

Nicht wahrgenommene Arzttermine belasten das Gesundheitssystem erheblich, warnt die niederösterreichische Ärztekammer. „Arzttermine sind eine knappe Ressource“, erklärt Dr. Eva Maria Hochstoger, Fachärztin aus Krems und Vorstandsmitglied der NÖ-Kammer. „Wer nicht erscheint, blockiert den Platz für andere – das verlängert die Wartezeiten.“ Besonders problematisch seien versäumte Operationstermine. „Immer wieder erscheinen Patientinnen und Patienten nicht zu vereinbarten OPs“, kritisiert Dr. Krista Ainedter-Samide, Hautärztin und Kammervertreterin, „Das ist für uns frustrierend – vor allem bei dringenden Eingriffen wie bei Hautkrebs.“

⇢ Termin verpasst? Jetzt droht eine Strafgebühr beim Arzt



Unterschätzte Ressourcen

Die Ressourcen im Gesundheitswesen werden offenbar noch immer unterschätzt. „Es scheint noch nicht allen bewusst zu sein, dass kassenärztliche Leistungen nicht unbegrenzt und kostenlos verfügbar sind“, führt Hochstoger aus. Die HNO-Fachärztin berichtet von zahlreichen Terminausfällen in ihrer Praxis in Krems. Diese könnten häufig nicht mehr kurzfristig nachbesetzt werden, was zu verlängerten Wartezeiten, zusätzlichem Organisationsaufwand und wirtschaftlichen Verlusten führe. Obwohl Ärzte derzeit nur dann ein Honorar verrechnen können, wenn kein Ersatzpatient gefunden wird, soll künftig eine klare Regelung gelten: Wer unentschuldigt fehlt, soll zur Kasse gebeten werden dürfen.

Geplante Maßnahmen

Um das Bewusstsein für die Problematik zu schärfen, plant die Ärztekammer eine Informationskampagne. Parallel dazu fordert sie die rechtliche Möglichkeit für Mediziner, bei unentschuldigtem Fernbleiben ein angemessenes Ausfallhonorar zu verlangen – vorausgesetzt, dies wird vorab transparent kommuniziert. Hochstoger hat damit bereits positive Erfahrungen gemacht: „Ich stoße damit in der Regel auf Verständnis und erlebe durch die Information mehr Bewusstsein für Termintreue.“

Hochstoger hat damit bereits positive Erfahrungen gemacht: „Ich stoße damit in der Regel auf Verständnis und erlebe durch die Information mehr Bewusstsein für Termintreue.“