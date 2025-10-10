Parkplatz-Revolution: Schönbrunn-Anrainer bekommen exklusive Stellflächen

Der Parkplatzdruck in Alt-Hietzing erreicht kritische 90 Prozent. Nun reagiert der Bezirk mit einer Premiere: Ab Dezember kommen die ersten Anwohnerparkplätze.

Eine Erhebung der MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) hat gezeigt, dass die Parkplatzauslastung im Bereich Alt-Hietzing mehr als 90 Prozent beträgt. Laut Mitteilung der Bezirksvorstehung sind besonders die Bewohnerinnen und Bewohner nahe Schönbrunn und dem Tiergarten einem erhöhten Stellplatzdruck in ihrem Wohnumfeld ausgesetzt. Die Situation verschärft sich dadurch, dass die bestehende Parkraumbewirtschaftung – im Gegensatz zum Anwohnerparken – nur an Werktagen gilt, während die touristischen Attraktionen vor allem an Wochenenden und Feiertagen besucht werden.

Diese 90-Prozent-Marke ist entscheidend, da sie die rechtliche Grundlage für die Einrichtung von Anwohnerparkplätzen darstellt. Mit dem Erreichen dieser Schwelle kann nun gehandelt werden: Die Bezirksvorstehung kündigt an, dass ab Dezember erstmals Anwohnerparkplätze in Wien-Hietzing eingerichtet werden.

Betroffene Straßenzüge

Die ausgewählten Straßenzüge umfassen die Wattmanngasse (zwischen Trauttmansdorffgasse und Gloriettegasse), Trauttmansdorffgasse, Woltergasse, Tiroler Gasse sowie die Gloriettegasse (zwischen Trauttmansdorffgasse und Maxingstraße).

Die Bezirksvorstehung betont, dass das Anwohnerparken in Wien-Hietzing fraktionsübergreifend unterstützt und in gemeinsamer Arbeit aller politischen Parteien entwickelt und beschlossen wurde.