Finanzexperten empfehlen, maximal zwei Monatsausgaben auf dem Bankkonto zu belassen. Wer mehr Geld hortet, verpasst wertvolle Anlagemöglichkeiten und neigt dazu, unnötige Ausgaben zu tätigen.

„Auf dem Konto kann Ihr Vermögen nicht wachsen“, erklärt Marci Bair, Gründerin und Präsidentin von Bair Financial Planning. Die Finanzberaterin rät stattdessen, Ersparnisse in verschiedene Anlageformen zu investieren, um Vermögen aufzubauen und passive Einkommensquellen zu erschließen. Zu den gängigen Optionen zählen Edelmetalle, Kryptowährungen, Aktien und Immobilien.

Attraktive Anlagealternativen

Während Banken für Tagesgeld- oder Festgeldkonten lediglich minimale Zinsen anbieten, existieren attraktivere Alternativen. Viele Kreditinstitute ermöglichen ihren Kunden direkt den Einstieg in ETF-Sparpläne (börsengehandelte Indexfonds) oder regelmäßige Fondsinvestitionen. Je nach individueller Risikotoleranz und finanziellen Zielsetzungen stehen unterschiedliche Anlagestrategien zur Verfügung. Besonders Gold entwickelt sich in diesem Jahr zu einer interessanten Option für Anleger – auch ChatGPT hat bereits eine Prognose zur Entwicklung des Goldpreises erstellt.

Personen mit regelmäßigem Einkommen sollten diesen Expertenrat berücksichtigen, um nicht in finanzielle Engpässe bei monatlichen Verpflichtungen wie Mietzahlungen zu geraten. Wer jedoch die für sich passende Anlagestrategie identifiziert, kann sein Kapital vermehren und von kontinuierlichen Erträgen profitieren.