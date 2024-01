Parkplatzstreit eskaliert: Mann landet nach Kollision auf Motorhaube

Auf dem Parkplatz eines Skigebietes in Grän, Bezirk Reutte, endete eine Diskussion in einer Attacke. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Slowenien ließ ihre Ungeduld und Ignoranz in einem gefährlichen Manöver gipfeln, indem sie einen 30-jährigen Parkplatzeinweiser mit ihrem Fahrzeug anfuhr.

Das Drama begann, als die Fahrerin aus einer Fahrzeugkolonne ausscherte und sich auf den Parkplatzeinweiser zubewegte, der ihr mittels Handzeichen signalisierte, sie solle ihr Fahrzeug stoppen. Doch anstatt den Anweisungen zu folgen, entschied sich die Frau dazu, diese zu ignorieren und fuhr leicht gegen den Unterschenkel des Mitarbeiters.

Einweiser landete auf Motorhaube

Trotz des ersten Zusammenstoßes und wiederholter Handzeichen des Einweisers, ließ sich die 36-Jährige nicht von ihrem Kurs abbringen. Sie fuhr erneut auf den Mann zu, traf ihn diesmal an den Schienbeinen und gab schließlich Vollgas. Der Einweiser landete mit dem Bauch auf der Motorhaube und konnte sich gerade noch festhalten, während das Fahrzeug drei Meter weit raste.

Die rasante Fahrt endete abrupt, als die Fahrerin ihr Fahrzeug stoppte. Der 30-Jährige rutschte von der Motorhaube und landete auf dem kalten Asphalt, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Anstatt sich um den Mann zu kümmern, versuchte die 36-Jährige, mit Vollgas vom Parkplatz zu flüchten.

Ihr Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos. Die Behörden konnten die Frau wenig später ausfindig machen und sie wegen ihres rücksichtslosen und gefährlichen Verhaltens anzeigen.