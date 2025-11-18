Party-Hotspot zerstört: Club Village komplett abgefackelt! (FOTOS)

In der Nacht auf Dienstag stand der bekannte Balkan-Club „Village“ in Wien-Favoriten in Vollbrand. Gegen 1 Uhr Früh brach in der geschlossenen Diskothek in der Daumegasse plötzlich ein Feuer aus – die Ursache ist noch unklar. Ein „Kosmo“-Lesereporter schickte unserer Redaktion ein Foto.

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dach. Aufgrund der rasanten Ausbreitung wurde sofort auf Alarmstufe 2 erhöht. Insgesamt rückten 88 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehrleute kämpften mit zwei Wasserwerfern und sechs Löschleitungen – großteils unter schwerem Atemschutz – gegen das lodernde Inferno. Um an die Glutnester zu gelangen, musste das Dach mit Motorrettungssägen geöffnet werden.

(FOTO: Berufsfeuerwehr Wien)

Teileinsturz des Gebäudes

Trotz aller Maßnahmen kam es zu einem Teileinsturz des Gebäudes. Die Löschwasserversorgung wurde durch Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt. Eine unmittelbar angrenzende Supermarktfiliale konnte durch eine gezielte Brandabschirmung mit zwei Löschleitungen geschützt werden und blieb unbeschädigt.

Erst um 9.17 Uhr war der Haupteinsatz beendet, Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

FOTO: Lesereporter

Balkan-Partypeople entsetzt

Besonders hart trifft der Verlust die große Community der Balkan-Partygänger: Viele, die jedes Wochenende im „Village“ feiern, Konzerte erleben oder Balkan-Stars live sehen, müssen ihre Pläne nun komplett umstellen. In zahlreichen Social-Media-Stories zeigen sich Stammgäste erschüttert – für viele war der Club ein fixer Treffpunkt.