Hier siehst du Österreichs WM-Schicksalsspiel heute live

Das Happel-Stadion bebt, ganz Österreich fiebert mit: Gegen Bosnien-Herzegowina kann das Nationalteam heute nach 28 Jahren wieder ein WM-Ticket lösen.

Österreich trifft heute im Finale um das direkte WM-Ticket auf Bosnien-Herzegowina (20:45). Das Spiel im Ernst-Happel-Stadion in Wien ist seit Tagen restlos ausverkauft. Für alle, die keine Karten ergattern konnten, überträgt Servus TV die Partie ab 19:35 Uhr live aus dem Happel-Oval.

Remis für WM-Ticket

Österreich reicht ein Remis gegen Bosnien-Herzegowina, um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren zu fixieren. Die Weltmeisterschaft findet im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada statt.

