Passagierin verwechselt Notausgang mit Toilette

Bei ihrem allerersten Flugabenteuer löste eine Passagierin in China versehentlich einen Notfallmechanismus aus.

An Bord eines Air-China-Flugzeugs, das noch am Boden der Stadt Quzhou verweilte, suchte die Frau nach der Toilette und griff stattdessen zu einem Hebel, der die Notausgangstür öffnete und die Notrutsche aktivierte. Dieser Vorfall, der sich am Abend des 4. Juli 2024 ereignete, sorgte für einen großen Schrecken unter den Passagieren und der Crew, da niemand mit einer solchen Handlung gerechnet hatte.

Ungeplante Turbulenzen am Boden

Die Nachwirkungen dieses unerwarteten Ereignisses führten zur Evakuierung aller Passagiere und letztendlich zur Stornierung des Fluges CA2754, der ursprünglich in die Stadt Chengdu fliegen sollte. Während solche Vorfälle, laut Aussagen von Luftfahrtexperten, nicht allzu selten sind, können sie erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Das versehentliche Aktivieren einer Notrutsche kann Kosten von bis zu zehntausenden Euro verursachen und das Flugzeug für mehrere Tage außer Betrieb setzen.

Die Konsequenzen eines Missgeschicks

Für die unglückliche Passagierin, die in Tränen aufgelöst war, als ihr die finanziellen Konsequenzen ihres Handelns bewusst wurden, bedeutet dies eine Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für den entstandenen Schaden, die sich auf bis zu 26.000 Euro belaufen könnten. Neben der finanziellen Last könnte sie in China auch mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert werden, da das unbefugte Öffnen von Notausgangstüren als illegal gilt. Nach dem Vorfall wurde sie von der Polizei zu dem Vorfall befragt, während andere Passagiere eine Entschädigung von der Fluggesellschaft Air China erhielten und in einem Hotel untergebracht wurden.